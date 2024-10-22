空中鳳城二度招商決標「延12／20」　開幕日面臨展延

▲台鐵鳳山站空中鳳城二度招商決標將延12月20日截止收件。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高雄新地標鳳山站複合型車站大樓「空中鳳城」擬引進百貨、電影院和商場，據悉，業者認為大樓樓板設計高度不足，影城進駐面臨考驗，以及未來附近將有三井Lalaport競爭，今年中首次招標無人投標，9月底二次招標，原定11月29日決標，因日前颱風影響，台鐵宣布決標日延至12月20日，恐讓開幕日再延後。

「空中鳳城」由交通部鐵道局興建，以古城為建築意象，由既有鳳山車站上方延伸興建主體為一幢三棟之車站共構大樓，分別為A棟10樓、B棟6樓及C棟3樓，總樓地板面積4萬3,187.65平方公尺。

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根據規劃，「空中鳳城」將打造全台首座擬結合百貨、電影院、青創中心等多元場域之車站商場，預計2027年營運，由於鳳山區人口為全高雄市之冠，預期未來發展可期，將透過民間資金與創意，打造以車站為中心的生活空間，提供交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務與機能，帶動鳳山產業發展。

鐵道局完工後，將「空中鳳城」交由台鐵公司招商，不過今年中首度招標時，原有14家業者參與說明會，未料竟無人投標導致流標，據了解，業者認為該大樓設計時偏向運輸專業考量，對商場經營環境不夠友善，包括樓板高度約3米多到4米，但影城需求為8米以上，讓影城進駐面臨考驗，加上地板承重設計不符餐廳需求，餐飲業較重的器具進入受到很大限制；此外，未來附近也將有三井Lalaport進駐，因鄰近捷運站，更具優勢，都讓業者投標出現猶豫。

台鐵公司調整權利金後，9月30日二度公告招商，原於11月29日截止收件，台鐵公司今宣布，因受山陀兒颱風影響，二次招商截止收件將延長至12月20日下午5時，台鐵公司敬邀各界投資人把握時機。

台鐵公司表示，10月14日已舉辦空中鳳城整建營運移轉案第二次招商說明會，會中就該案招商優惠條件重點進行說明，並由交通部鐵道局南工分局協助引導與會廠商至鳳山車站開發大樓內部實地參觀，讓與會廠商更易於規劃未來經營藍圖及評估投資規模，吸引7家廠商交流，現場互動熱絡。

另台鐵指出，台北車站大樓3樓及板橋車站大樓8樓辦公室現正招租中。兩棟大樓皆為台鐵、高鐵、捷運三鐵共構大樓，交通便捷，且為雙北門戶地處商圈中心，周邊商業機能完備，為設置辦公處所的絕佳選擇。