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台鐵汐科站擁擠增出口、月台門　交長：設電動步道專案討論

▲▼交通部長陳世凱赴新北市考察汐止地區及捷運軌道等交通建設。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱（左二）赴新北市考察汐止地區、捷運鐵道相關交通建設。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵汐科站近年來旅客大幅成長，月台擁擠，交通部長陳世凱今日考察新北市交通建設，鐵道局說明汐科站中央連通道增設出口進度，陳世凱指示，台鐵公司加速討論增設月台門可行性，電動步道因涉及空間，請台鐵公司專案討論，提升旅客安全及服務品質。

立法院交通委員會今赴新北市考察交通建設，包括汐止民生線台北市段(東湖-大稻埕)執行情形、汐東捷運後續規劃、台鐵汐科站新增中央連通道出入口案、發展九份老街成為國際觀光景點，以及山坨兒颱風造成省道積淹水及坍塌復舊改善等8項重大交通建設。

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汐東捷運正由新北市政府辦理工程招標作業，汐止民生線台北市段進行綜合規劃作業中，陳世凱指示交通部及鐵道局持續協助雙北市府推動相關作業，透過汐東線、汐止民生線及基隆捷運的串聯，並與其他捷運及台鐵轉乘，完善大台北捷運路網。

▲▼交通部長陳世凱赴新北市考察汐止地區及捷運軌道等交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會考察台2線蝙蝠洞周邊自行車道。（圖／交通部提供）

目前台鐵汐科站旅客大幅成長，造成月臺擁擠，鐵道局報告汐科站增設出口暨站體改善工程進度，已規劃增設汐科站中站出口及優化動線，陳世凱指示，台鐵公司加速討論汐科站增設月台門可行性，增設電動步道因涉及空間有限因素，請台鐵公司專案討論，以儘早改善汐科站旅客安全及服務品質。

陳世凱也分別前往九份及台2線蝙蝠洞等地視察，觀光署指出，2020年12月成立「大東北角觀光圈」，透過品牌型塑、遊程創新及精準行銷等不同面向，輔以台灣好行及台灣觀巴等便捷旅運，改善九份觀光品質，未來將持續與地方合作給予必要協助。

公路局說明，台2線海濱七里路段自行車道規劃，目前已規劃將新增1.3公里機慢車道，及建置約5公里自行車專用道，可串聯當地七里轄區之自行車路網，提升自行車騎乘環境安全。

另外，公路局表示，山陀兒颱風造成台2線多處淹水及坍方，該局已完成調查及復建預算之提列，後續將儘速進場辦理邊坡防護工作，加強台2線抗災能力提升公路行駛可靠度。

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交通部考察台鐵汐科站新北市

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