快訊／高雄19歲男23樓墜落　摔3樓遮陽板當場慘死...鄰居嚇壞

▲高雄歲男子從大樓樓頂墜落，當場不治。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名19歲男子今（21）日下午5時許，從左營區一處高樓墜下，摔落在大樓3樓的遮陽板上，發生巨大的撞擊聲，也嚇壞附近的居民，男子當場死亡，據了解，該名男子就住在該大樓的15樓，是從23樓的頂樓墜落，119消防隊員獲報趕到現場，協助以雲梯將男子的遺體移下，詳細墜樓原因仍須進一步調查釐清。

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