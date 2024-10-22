快訊／清潔隊愛河撈垃圾「驚見女仰漂水面」　119緊急救人

▲85歲林姓阿嬤仰漂在愛河，嚇壞清潔隊。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄愛河驚傳落水！今(22日)上午8點多，環保局清潔隊於愛河打撈垃圾時，在河東路、光復三街附近發現一名阿嬤仰躺漂浮在水面上，嚇得緊急報警處理。消防局到場後，緊急下水將阿嬤救援至岸邊，所幸她生命跡象穩定，隨後將她送醫救治觀察。警方初步調查，這名85歲林姓阿嬤疑似意外落水，不過原因有待進一步調查，目前已連繫家屬趕往醫院了解。

▲119將阿嬤救援上岸後送醫觀察。（圖／記者吳世龍攝）