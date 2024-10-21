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麵包噎死高雄翁！家屬控「挖喉6分鐘」害命　安養院曝搶救畫面

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名73歲的張姓男子，今年6月23日在大寮的某老人養護中心吃麵包噎到，失去生命跡象，送醫不治。張男家屬指控，看護人員用手想挖出食物，結果越挖越深，質疑急救過程有疏失。對此，該中心曝光急救過程澄清，人員都有按照標準急救處置程序進行急救，過程中絕無一刻耽擱；該案已由檢警偵辦，高雄市社會局也介入了解中。

▲▼高雄翁吃麵包噎死，家屬控安養院急救過程疏失。（圖／安養中心提供）

▲高雄翁吃麵包噎死，家屬控安養院急救過程疏失。（圖／安養中心提供）

73歲陳男6月23日在養護中心吃麵包時噎到，機構人員見狀上前急救，同時呼叫119送醫急救，但仍不幸於24日離世。不過，家屬指控，看護人員在急救過程中有疏失，「徒手挖喉6分鐘」，結果越挖東西往下推越深，死亡證明上也寫明「食道還卡麵包食糜」，而且張翁火化至今超過4個月，安養院都不聞不問。

 對此，該養護中心發聲明澄清，張男患有極重度的失智及帕金森氏症，為了保障他的身體健康，有特別指派護理師與照護員隨時關注。當日照服員察覺張男咳嗽，隨即前往協助拍背及哈姆立克法，並呼叫其他工作人員協助按急救鈴請求協助。護理師馬上跑到二樓查看情況，並幫他抽痰，給予充足氧氣。

而值班人員隨即連繫家屬、中心主管，並馬上撥打119叫救護車將張男送往最近的醫院進行救治。119人員抵達後，工作人員配合119人員的指令一同替他施行急救措施，當班護理師並偕同前往醫院，並告知家屬請立即前往醫院會合。

▲▼高雄翁吃麵包噎死，家屬控安養院急救過程疏失。（圖／安養中心提供）

▲高雄翁吃麵包噎死，家屬控安養院急救過程疏失。（圖／安養中心提供）

該機構強調，當日工作人員發現張男身體突然不適時，工作人員皆馬上按照標準急救處置程序進行急救，並立刻送醫，過程中絕無一刻耽擱。

針對家屬指控內容，該機構表示，事後雖然與張男家屬多次善意溝通、說明相關處理與急救經過均合乎法規標準，但無奈的是，張男的家屬迄今仍不願接受，主觀上仍然認定有過失，並對相關人員提出過失致死的刑事告訴。

為了自清，機構表示，願意積極配合檢察官的司法偵查程序，提供一切相關資料，希望檢察官能早日釐清事件真相，以證明相關人員並無任何過失。

高雄市社會局表示，73歲老先生於6月23日疑因異物梗塞，經機構人員急救並呼叫119送醫急救不幸於24日離世，社會局亦積極瞭解中，同時已由檢警偵辦中，如查有違反老人福利法情事，將依法處分。

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