綠島鄉持證廚師暨食品從業人員衛生講習　逾百家業者參與

▲台東衛生局跨海舉辦「綠島鄉持證廚師暨食品從業人員衛生講習」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局為強化綠島食品業者落實食品衛生安全管理與提升餐飲品質及人員法規知能，日前跨海前往綠島鄉中研院海洋研究站舉辦「台東縣綠島鄉持證廚師暨食品從業人員衛生講習」課程，逾百家業者踴躍參與，衛生局局長孫國平也親自到場勉勵食品業者。

台東縣長饒慶鈴表示，綠島鄉擁有著豐富的自然景觀及人文歷史，觀光發展相形重要，每年4至10月皆湧入大批國內外旅客慕名登島觀光旅遊，為維護鄉親與消費者食的健康，食品安全衛生管理不容忽視。

孫國平指出，透過講習課程提升食品業者自主管理實務能力，課程中強化業者知能，從中學習及更新知識與法規、了解從業時如何妥善進行食物製備達預防食品中毒發生，並針對近年高違規食品標示與違規廣告及稽查時常見不符合規定之議題納入課程中，避免業者對法規不熟識而不慎觸法。

衛生局進一步說明，依據「食品良好衛生規範準則」規定，食品從業人員於從業期間，應接受衛生主管機關或其認可或委託之相關機關(構)、學校、法人所辦理之衛生講習或訓練；持證廚師每年須接受衛生講習課程達8小時，連續4年須達32小時之訓練時數，始得辦理證照展期。

113年度持證廚師暨一般餐飲從業人員衛生講習預計舉辦25場次，其中包含衛生局自行規畫舉辦之10場次課程，及各工(公)會15場次課程，今年度尚餘場次11/04及12/06，歡迎踴躍報名，如欲報名此課程可洽臺東縣烹飪商業同業公會089-322143。