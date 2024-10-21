山陀兒颱風沖毀卑南溪水覆蓋　台東縣政府立即投入搶修

▲山陀兒颱風沖毀卑南溪水覆蓋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前山陀兒颱風在台東縣降下超大豪雨，造成卑南溪溪水大漲，水覆蓋防塵措施全數沖毀，台東縣政府於10月4日進行卑南溪中華大橋勘查評估後，立即投入多台怪手進場搶修，目前正值修復期間且已進入東北季風季節，環保局呼籲民眾做好揚塵防護措施。

台東縣政府表示，因山陀兒颱風連日超大豪雨沖刷卑南溪，大水退去後裸露地將陸續浮現，大量細砂淤積河床，現在已進入東北季風好發期，強風吹襲下，卑南溪裸露河床易造成河川揚塵發生，為防範揚塵事件影響民眾空氣品質，環保局已先調派怪手至河床裸露地加速搶修。

台東縣環保局指出，卑南溪因此次颱風導致防制揚塵水覆蓋措施全數沖毀，10月4日同仁前往中華大橋勘查，溪水仍處高水位，水流湍急，故先行規劃預定搶修施作區域，10月8日立即投入怪手進行搶修，先建立引水道，以利溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，施作期間將隨時掌握氣候狀控，期望在三週內恢復水覆蓋面積至8成，以有效控制揚塵好發之情況。

環保局呼籲，現在已進入東北季風季節，水覆蓋搶修期間，可能發生河川揚塵事件，民眾可透過手機下載APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），隨時掌握最新空氣品質即時資訊，可即刻因應加強自我防護，確保自身健康。