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2024台東夏日降肉大作戰今頒獎　共減重達3074.47公斤

▲2024台東夏日降肉大作戰累計減重達3074.47公斤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024台東夏日降肉大作戰累計減重達3074.47公斤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局為降低慢性疾病風險，推動民眾養成規律運動與均衡飲食的習慣，自今年6月3日起推出「夏日降肉大作戰」，共吸引數千名縣內外民眾參加，經過四個月的挑戰，20日於2024台東健康嘉年華中舉行頒獎典禮，由台東縣長饒慶鈴及衛生局長孫國平頒獎，此次健康體位管理競賽，累計減重達3074.47公斤，成果顯著，展現了共同改善健康的決心。

饒慶鈴指出，世界衛生組織指出「肥胖就是一種慢性疾病」。根據醫學統計，體重愈重者，慢性疾病發生率愈高，死亡率也愈高。為了民眾健康，衛生局致力消除肥胖，今年舉辦2梯次甩肉「健康體重管理計畫」，活動持續16週，結合有趣的積分競賽和豐厚獎勵，讓參與者重視自我健康體位管理。除此之外，臺東縣衛生局社區營養推廣中心自112年推動健康飲食友善店家，由參加減重民眾打卡獲前５名的餐飲業者頒獎。

台東縣衛生局表示，2024台東夏日降肉大作戰個人組中，高姓民眾以21.7%的減重比例奪得第一名。團體組方面，冠軍由「饗嚮星空降肉成功」隊奪得，第二名和第三名則分別是「Fit Fit 945」與「相隔兩千三百公里戀愛」隊，「捉油團」和「窈窕阿珠媽」隊則分列第四、第五名。

此外，除了健康體位管理競賽之外，健康地圖打卡也廣受歡迎。參加者在活動期間走訪台東的景點和健康餐廳，提升運動量的同時，也能享受當地的特色美食。打卡人氣店家排名前五名分別為：「錢都日式涮涮鍋」、「路235cafe」、「東河豆花」、「麻里マリ朝午食-台東店」以及「早安美芝城-鹿野店」。

衛生局長孫國平強調，這次活動展現了大家對健康管理的重視與努力，成果不僅是在減重數字上，更是在全民對健康生活態度的提升，健康並非一時的，而是長期的生活習慣，歡迎縣民多多參加健康促進活動

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