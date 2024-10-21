2024台東慢食評鑑出爐　30間慢食餐廳獲星等獎牌

▲2024台東慢食評鑑出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府21日舉行「2024台東慢食評鑑頒獎典禮」，30家在地餐廳脫穎而出，榮獲慢食星等肯定。台東縣長饒慶鈴表示，今年評鑑特別強調「廚藝、食材、文化、創意、生活」五個面向，從中可見台東慢食的多元風貌，希望藉由評鑑鼓勵在地餐飲業者持續推廣慢食運動。

饒慶鈴提到，此次評鑑由八位深耕餐飲與飲食文化領域的專業評委，實地走訪店家評選。除了以「優質、純淨、公平」等慢食精神作為星等評分標準，今年更首度轉換評鑑視角，延伸提出「廚藝、食材、文化、創意、生活」等五種面向，展現獲獎餐廳在台東慢食運動中的里程碑。

饒慶鈴同時公布最新出版的《2024台東慢食指南Taitung Slow Food Select》中英雙語書冊，以今年評鑑所提出五種慢食面向，彙整今年獲獎的慢食餐廳資訊與特色，提供更深入的品味層面給想一嘗臺東的慢食客。

農業處長江慧卿處長說明，此次評鑑30間獲獎的慢食餐廳中，在「廚藝」面向，店家以精湛的廚藝將台東在地食材的最佳風味充分展現，三星店家由Sinasera 24蟬聯殊榮，而二星店家則為漁采時令料理，一星店家由秋香坊獲獎，明日之星分別由位於長濱的長光食作以及撒花咖啡獲得。

「食材」面向中，則由旗遇海味和艾蘭哥爾藝文咖啡館榮獲二星肯定，而竹湖山居、沐森海岸及野室珈琲則獲得一星獎項，獲得明日之星的則是家家酒書房、梓園碾米工廠。這些店家皆嚴選在地食材，注重食物里程，減少環境負擔，並支持永續漁農產業。另外「文化」面向所囊括的二星店家M'loma及Tanya's 泰食餐桌、一星店家穀臼那哪手工麵包工作室、Luma café，和明日之星店家成功海銀行、紅葉谷綠能溫泉園區-尋星廚房，則是致力於保存並傳承臺東多元族群的傳統飲食文化。

在「創意」面向中，店家勇於突破傳統，將慢食精神融入料理之中，創造出視覺與味覺兼具的創意料理，分別為獲得一星肯定的眺港café、柴米Daily Kitchen、草民，及獲得明日之星肯定的都蘭海角咖啡、池上首禾。最後，由今年首度獲得三星肯定的恰比兔子，二星店家幸福食堂，一星店家旅食盒子、Lafin、Liberation解放餐廳、木犀和明日之星店家海食光所代表的「生活」面向，透過料理體現台東獨特的生活方式。