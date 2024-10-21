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女傭「偷用尿煮飯」！監視器拍下放尿加料全過程　印度雇主慘患病

▲▼ 傭人,幫傭,早餐,下午茶,點心,果汁,咖啡,餅乾。（圖／CFP）

▲印度一名女傭將尿液加入雇主的食物中，因此被警方逮捕。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

印度一名雇主因為家人罹患肝臟疾病經治療仍未好轉，懷疑是食物出了問題，於是展開秘密調查，沒想到發現是女傭偷偷在廚房小便，並將尿液放到食物中給雇主一家人食用，而整個過程都被監視器拍下，女傭則是隨即遭到警方逮捕。

根據印度當地媒體The Free Press Journal報導，這名女傭名叫莉娜（Rina），她14日晚間因涉嫌在廚房內小便並在料理中摻入尿液而被警方逮捕。

雇主指出，莉娜已在家中工作長達8年，最近雇主家人罹患肝臟疾病，但是接受治療後病情仍未好轉，一家人因此覺得有異，於是在廚房偷偷安裝攝影機，沒想到也因此拍下莉娜在廚房內的驚人舉動。

影片清楚拍到，莉娜14日當天在廚房拿出一個雇主們使用的碗，隨後當場脫下褲子在碗中小便。不僅如此，她竟將排出的尿液加進要給雇主一家人食用的料理內。雇主發現後立即通報警察，而莉娜也在當天被逮捕。

莉娜最初被逮時，堅決否認犯行，但警方拿出影片作為證據後，她便開始保持緘默，拒絕再回應。

報導指出，雇主家中先前曾經發生過竊盜事件，但是從未懷疑過在家中工作多年的莉娜，而他們對此次的事件也感到震驚不已。警方目前仍在深入調查，試圖釐清這起事件的詳細經過與莉娜的動機。

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