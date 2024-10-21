台東火車站周邊別亂停　警方加強取締

▲台東火車站周遭違停嚴重，警方加強取締。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣警察局自今年起加強台東火車站違規停車取締，1至9月開單取締違規停車已達627件，台東火車站周邊雖設有數個路外汽、機車停車場，但違停亂象仍層出不窮，有鑑於此，台東縣警察局將持續強力執法，尤其請機車族切勿隨意亂停至人行道，共同維持火車站周邊道路交通秩序。



台東火車站周邊設置的機車停車場，機車格供給量多達900格且收費便宜，但還是有部分機車騎士貪圖方便，違規將機車停放在人行道或草坪上，更有民眾直接停放在出入口之紅線上，不僅造成他人通行不便也影響市容。

交通警察隊特於18日上午針對違停機車進行強力取締專案，光執行2個小時就開出79張罰單，而違規停車將面臨新台幤600元至1,200元罰鍰，台東縣警察局表示，取締台東火車站違規停車工作將會持續進行，如以開單取締仍未見改善違停情形時，後續則將會以拖吊之方式移置保管違規停放之車輛，呼籲民眾遵守交通安全規則。

交通警察隊隊長劉正達表示，台東火車站為台東縣重要門面之一，且縣府更有擴充機車停車場容量供使用，民眾應多加利用所設置之停車場及按照標線、車種及停車位置規範停車，共同維護道路交通秩序，切勿為了節省一點停車費而讓荷包大失血，得不償失。