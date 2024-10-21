「薩德反飛彈系統」迅速部署以色列！　美防長證實：已經到位

▲ 美國僅7套薩德反飛彈系統，其中一套部署至以色列。（圖／美國印太司令部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）13日批准向以色列部署一套終端高空防衛系統，即「薩德反飛彈系統」（THAAD）及相關美軍人員，21日宣布已迅速送達以色列，目前已經到位。

根據《路透》等外媒，奧斯汀21日到訪烏克蘭基輔以前向記者表示，「薩德系統已經到位」，但拒絕透露是否已投入使用，僅稱「我們有能力使其快速開始運作，目前進展符合我們的預期」。

美國總統拜登說明，部署薩德及約100名美國士兵是為幫助保衛以色列。伊朗本月1日向以色列發射逾180枚飛彈後，以色列正評估報復手段。

官員說明，美國持續呼籲以色列調整其回應，以防在中東引發更廣泛戰爭。拜登也曾公開表態，反對以色列襲擊伊朗核設施，並對以色列可能襲擊伊朗能源基礎設施表達憂慮。

拜登上周回答記者提問時稱，他很清楚以色列將在何時及如何報復伊朗，但也稱他看見結束雙方來回交火的希望。

奧斯汀則相當謹慎，「很難確切說出（以色列的）會是什麼樣的打擊，歸根究柢這是以色列的決定，不論以色列是否認為符合比例，以及伊朗會如何看待，這可能是兩件事。」

奧斯汀表示，「我們將繼續竭盡所能緩解緊張，希望雙方都能開始降級情勢，讓我們看看會發生什麼」。