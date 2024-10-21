貝魯特空襲不斷！以色列轟炸真主黨金融機構　數百民眾逃難

▲ 以色列空襲貝魯特南郊，打擊與真主黨金融活動有關組織。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩首都20日晚間爆炸聲連連，官媒稱以色列軍方對貝魯特南郊發動逾10次空襲，數百民居民逃離家園。以色列聲稱，攻擊目標是與真主黨金融活動有關的「慈善貸款聯盟」（Al-Qard al-Hassan），事前已警告民眾撤離。

綜合《路透》及《法新社》等外媒，黎巴嫩官媒稱貝魯特南郊發生至少11起攻擊，目標大多與慈善貸款聯盟有關。以色列指控，該組織為真主黨反以色列行動提供資金。

其中一起攻擊落在貝魯特國際機場附近，這座機場是向黎巴嫩提供人道救援的主要入口，也是民眾逃難的主要疏散樞紐，外媒記者仍可看見商業航班在煙霧密布的空中飛行，並在貝魯特機場降落。

目擊者透露，貝魯特南郊查亞（Chiyah）一棟建築因空襲被夷為平地，當即已出動機具清除殘骸，救援人員正搜索可能的倖存者。據報該建築內有慈善貸款聯盟的一個分支，所幸附近居民不多，且在爆炸前已經逃難，未造成傷亡。

此外包括黎巴嫩東部貝卡谷地的赫爾梅爾（Hermel）、里亞格（Riyaq）及巴勒貝克（Baalbek ）等地都發生空襲，官媒稱巴勒貝克一座市場遭襲，那裡有一棟慈善貸款聯盟曾使用的建築。以軍事前曾發出警告，居民已迅速撤離。

以軍發言人稍早曾聲明預告，「將開始攻擊屬於真主黨慈善貸款聯盟的基礎設施，請立刻遠離。」美國稱真主黨利用慈善貸款聯盟管理財政，在黎巴嫩各地有30多個分支，其中15個位在貝魯特市中心或郊區人口稠密地區。以軍、真主黨及黎巴嫩政府目前未發表回應。