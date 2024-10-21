美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

▲美國總統大選候選人，共和黨川普、民主黨賀錦麗。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統大選進入倒數階段，將於11月5日登場，民主黨推派現任美國副總統賀錦麗，共和黨則由前總統川普出馬，雙方持續激戰。對此，前立委沈富雄昨（20日）分析，自己本來認為賀錦麗穩贏，但最近這2、3天，賀錦麗民調掉了3到4個百分點，現在有一點危險。他認為，如果投票前夕，兩邊不相上下，或是川普明顯領先，他自己傾向賣掉一半股票，因為他很害怕川普當選。

沈富雄於節目《TVBS戰情室》表示，目前比較令人擔心的是，如果美國總統大選最後一個禮拜，以色列也許會對伊朗發動意想不到的攻擊，左右大選。現在不管賀錦麗、川普，大概都在想「以伊發生大規模意外，該怎麼辦？不能把馬上要到手的勝利，因為意外輸掉」。

因此，沈富雄認為，台灣也要小心，自己本來認為賀錦麗穩贏，但最近這2、3天，賀錦麗民調大概掉了3到4個百分點，所以現在是有一點危險。

沈富雄指出，如果川普當選、賀錦麗落選，最嚴重的事情就是「一邊是瘋狂，但是震撼；另一邊雖然正常，但是無感」，現在美國滿肚子哀怨的人，都會被瘋狂而震撼的人拉過去。

最後，沈富雄強調，如果川普贏了，建議台灣親愛的居民同胞們，如果蠻有錢，是不是先把股票賣掉一半，如果投票前夕，兩邊不相上下，或是川普明顯領先，他自己傾向賣掉一半股票，因為他很害怕川普。

▼前立委沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）