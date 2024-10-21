　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

▲美國大選（圖／路透）

▲美國總統大選候選人，共和黨川普、民主黨賀錦麗。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統大選進入倒數階段，將於11月5日登場，民主黨推派現任美國副總統賀錦麗，共和黨則由前總統川普出馬，雙方持續激戰。對此，前立委沈富雄昨（20日）分析，自己本來認為賀錦麗穩贏，但最近這2、3天，賀錦麗民調掉了3到4個百分點，現在有一點危險。他認為，如果投票前夕，兩邊不相上下，或是川普明顯領先，他自己傾向賣掉一半股票，因為他很害怕川普當選。

沈富雄於節目《TVBS戰情室》表示，目前比較令人擔心的是，如果美國總統大選最後一個禮拜，以色列也許會對伊朗發動意想不到的攻擊，左右大選。現在不管賀錦麗、川普，大概都在想「以伊發生大規模意外，該怎麼辦？不能把馬上要到手的勝利，因為意外輸掉」。

因此，沈富雄認為，台灣也要小心，自己本來認為賀錦麗穩贏，但最近這2、3天，賀錦麗民調大概掉了3到4個百分點，所以現在是有一點危險。

沈富雄指出，如果川普當選、賀錦麗落選，最嚴重的事情就是「一邊是瘋狂，但是震撼；另一邊雖然正常，但是無感」，現在美國滿肚子哀怨的人，都會被瘋狂而震撼的人拉過去。

最後，沈富雄強調，如果川普贏了，建議台灣親愛的居民同胞們，如果蠻有錢，是不是先把股票賣掉一半，如果投票前夕，兩邊不相上下，或是川普明顯領先，他自己傾向賣掉一半股票，因為他很害怕川普。

▼前立委沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼名嘴沈富雄評旅美教授陳時奮（翁達瑞）是「知識份子的敗類」等語，挨告公然侮辱到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

ET快訊
獨／詐10億男遣送出國　目的地曝光
快訊／金鐘收視出爐　她奪獎創最高點
雞蛋大廠出清！　每斤16.5元拋售
不是大谷翔平！　他奪MVP嗨喊：難以置信
大谷翔平玩瘋了！香檳突襲　女記者全濕了
準潭美「不排除發布海警」　雨彈時間點曝
快訊／撞死3人　「少年外公」回國了！
快訊／菜盤疑沾老鼠屎　22:02火鍋道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

教育部推轉型正義「每案最高30萬」　葉元之：急搞政治鬥爭？

美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

司委會吵翻！遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲怒舉手機：少認知作戰

中東駐台代表控詐騙反挨告　林佳龍：警方應依往例先詢問外交部

修憲法訴訟法舌戰！吳思瑤發言狂超時遭消音　嗆吳宗憲你很大嗎

京華城已布局斷點切割？　游淑慧揭3點事實：是不是共謀不言可喻

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

藍委擬修法公投綁大選 　推動反實質廢死公投　

轟綠營嗆倒閣「占盡天下便宜」　謝龍介：要就總統立委一起重選

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

教育部推轉型正義「每案最高30萬」　葉元之：急搞政治鬥爭？

美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

司委會吵翻！遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲怒舉手機：少認知作戰

中東駐台代表控詐騙反挨告　林佳龍：警方應依往例先詢問外交部

修憲法訴訟法舌戰！吳思瑤發言狂超時遭消音　嗆吳宗憲你很大嗎

京華城已布局斷點切割？　游淑慧揭3點事實：是不是共謀不言可喻

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

藍委擬修法公投綁大選 　推動反實質廢死公投　

轟綠營嗆倒閣「占盡天下便宜」　謝龍介：要就總統立委一起重選

陸女遊泰國動物園「疑拿彈弓射猴子」！同行友歡呼　惡劣畫面曝

海大通識課遊覽車撞樹！擋風玻璃破大洞畫面曝　1女大生受傷送醫

勇士想綁定「前場大物」庫明加剩幾小時　柯爾：希望兩人都續約

吃B群提振精力　醫示警「勿過度依賴」：2招找出潛在疲勞因素

「台電福利社」存放逾期食品添加物！食藥署冰品製造稽查5家違規

午休趴睡完「眼前糊一片」！　醫揭3危害：青光眼風險飆

中華醫大袁巧霖、張庭多益英檢出色　880、910高分獲頒金色證書榮耀

曾朝快車道丟玻璃瓶！高雄「撒釘魔人」騎車撒鐵釘　涉2罪遭聲押

履行承諾！BL泰劇《愛情羅勒香》 4男神將再次登台

擁台美雙籍帶頭走私16把手槍！台美跨海合作攔截　5嫌遭起訴

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

柯文哲押看守所、柯爸進加護病房　沈富雄大嘆：柯家很苦

太陽花領袖魏揚結婚了！　母親楊翠恭喜：大開心

台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手還勝6.8個百分點

蔡壁如談柯探視爸過程　陳智菡澄清

台北旅展15家Buffet優惠餐券

民眾黨10／27集結愛國東路

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

卓榮泰「點菜說」　黃國昌嗆失格

柯父病重！蔡壁如：柯文哲18日已去探望

快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓

總預算案如點餐僵局　卓榮泰深夜發文

美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

獨／柯文哲已知父病危　上週五赴台大探視

更多熱門

相關新聞

以色列開「終戰條件」　文件轉交美國白宮

以色列開「終戰條件」　文件轉交美國白宮

美國新聞網站Axios引述2名美國官員、2名以色列官員說法指出，以色列已於上周給美國白宮一份文件，包含透過外交管道結束黎巴嫩戰爭、讓以黎邊境兩側流離失所平民重返家園的條件。

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

貝魯特空襲不斷！以色列轟炸真主黨金融機構

貝魯特空襲不斷！以色列轟炸真主黨金融機構

谷月涵：美股選後有「4大利多」　漲幅可期待

谷月涵：美股選後有「4大利多」　漲幅可期待

空襲加薩北部釀87死　以色列軍方：數據誇大

空襲加薩北部釀87死　以色列軍方：數據誇大

關鍵字：

美國總統大選賀錦麗川普沈富雄股票以色列

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

台中停車場凌晨「電動巴士大火」！　9輛燒到剩骨架

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面