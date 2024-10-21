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擁台美雙籍帶頭走私16把手槍！台美跨海合作攔截　5嫌遭起訴

▲▼ 台美合作攔阻16把槍枝走私入台，5名犯嫌遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲台美合作攔阻16把制式手槍走私入台，5名犯嫌遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆地檢署主任檢察官陳照世指揮刑事警察局國際刑警科、基隆市警察局刑事警察大隊、新北市政府警察局中和分局等單位，透過台美合作，成功攔阻制式手槍16把走私入台並查獲相關運槍集團成員。枋方於近日偵查終結，謝姓、彭姓、鄭姓、葉姓、邱姓犯嫌等5人以涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之運輸制式手槍、懲治走私條例之私運管制物品進口未遂等罪提起公訴，全案連同在押被告一併移審，5人經法院裁定續押禁見。

▲▼ 台美合作攔阻16把槍枝走私入台，5名犯嫌遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

本案緣於美國海關及邊境保衛局(U.S. Customs and Border Protection ,CBP)於今年5月下旬在邁阿密國際郵件處理中心發現一批藏有槍枝零組件之包裹預計寄往台灣，刑事警察局接獲美國國土安全調查署 (U.S. Homeland Security Investigations ,HSI)通報上開情資後報請本署指揮，本署旋即指派主任檢察官與刑事警察局國際刑警科等單位組成專案小組進行偵辦。經查運槍集團在美國取得制式槍枝後，為躲避查緝，將制式槍枝拆解成數個零件，混藏在大量五金工具中魚目混珠，並分開藏放於5件包裹，佯裝五金工具，以國際郵包寄送方式，計畫將制式槍枝走私入台。

因走私制式槍枝數量眾多，前所未聞，專案小組旋啟動台、美雙方情資交換及雙邊聯防，由美方先行攔阻扣押其中4件包裹，專案小組則在台即時循線清查相關涉案人員，並追蹤監控未能即時攔獲之1件包裹，經掌握相關涉案人員及地點後，專案小組成員自今年6月上旬起開始現地蹲守埋伏，輔以科技監控方法等待執行時機，運槍集團雖為觀察是否遭檢警盯上故意將包裹置於原地不拆，並在現場加裝監視器監看附近情況，直至數日後方卸下心防拆開包裹。

惟經專案小組耐心等候日夜連續不間斷監控數日，終等到運槍集團成員拆開包裹，遂陸續拘提負責在台聯繫物流公司、收受包裹、把風及拆卸包裹取槍之彭、鄭、葉、邱等人，再突破斷點溯源追查出具有台美雙籍身分之謝姓幕後主嫌，並迅速將之拘提到案，經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見全數獲准。

▲▼ 台美合作攔阻16把槍枝走私入台，5名犯嫌遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

全案並於蒐證完備後，於近日偵查終結，認5人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第1項之運輸制式手槍、懲治走私條例第2條第2項、第1項之私運管制物品進口未遂等罪，依法提起公訴，並請求對核心人物謝嫌從重量刑。

另為使司法偵審程序順利進行，亟需取得扣押在美國之槍械證物，而我國未曾有派員赴境外取證槍械證物之先例，承辦檢察官遂透過法務部國際及兩岸法律司依照「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定」向美國司法部提出司法互助請求，並在刑事警察局、駐美西聯絡組、美國國土安全調查署、美國奧蘭多市警察局及美國菸酒槍砲及爆裂物管理局等單位通力合作下，由承辦檢察官率刑事警察局國際刑警科共赴美國與美國國土安全調查署幹員進行專案討論、情資交換及取證，並順利與美國國土安全調查署幹員共同將扣案槍械證物取回我國進行鑑定，為臺美刑事司法互助立下里程碑。

▲▼ 台美合作攔阻16把槍枝走私入台，5名犯嫌遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲槍械（置放黑色行李箱）自美國順利運抵桃園機場。

本案運輸槍枝高達驚人之16把，包括巴西製TAURUS金牛座G2C手槍1把、比利時FN廠袖珍型半自動手槍1把、以色列IWI廠MASADA 9S 手槍1把、美國RUGER廠EC9S半自動手槍1把、捷克CZ廠緊湊型半自動手槍2把、捷克CZ廠半自動手槍2把、土耳其CANIK廠 TP9 ELITE SC半自動手槍3把、土耳其CANIK廠 METE MC9 半自動手槍1把、GLOCK廠19型制式手槍2把、GLOCK廠43型制式手槍2把，為歷年罕見，倘運輸成功流入市面，將嚴重危害社會公共秩序，案經台美雙邊合作，成功攔阻槍枝，並一舉破獲運槍集團。本署亦將持續進行國際聯防，嚴禁槍枝自境外流竄入台。

▲▼ 台美合作攔阻16把槍枝走私入台，5名犯嫌遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲檢察官（前排左7）及專案小組赴美與美國執法單位國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、洛杉磯市警察局（LAPD）等於會議後合影留念。

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