以色列「終戰條件」曝光！要求在黎巴嫩領空享行動自由、積極執法

▲以色列持續空襲黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新聞網站Axios引述2名美國官員、2名以色列官員說法指出，以色列已於上周給美國白宮一份文件，內容包含透過外交管道結束黎巴嫩戰爭、讓以黎邊境兩側流離失所平民重返家園的條件。

這份文件是以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）與以色列國防部、以色列國防軍討論的結果，已於17日發送給美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）。以國官員透露，其中一項要求是允許以軍參與積極執法，確保真主黨不會在黎巴嫩南部邊境地區重新武裝、重建軍事基礎設施；另外，以色列還要求其空軍在黎巴嫩領空享有行動自由。

只不過這兩項要求與聯合國安理會第1701號決議相矛盾。這項決議2006年一致通過，旨在結束真主黨與以色列之間的敵對行動，授權聯合國駐黎巴嫩臨時部隊人數增至1.5萬人，主要任務是監控敵對行動停止、在以色列從黎巴嫩南部撤軍時支持黎巴嫩武裝部隊，並確保流離失所者安全返回。

以色列官員稱，「我們談論的是加強1701執法力道，主要訊息是，如果黎巴嫩軍隊與聯黎部隊做得更多，以軍就能不用做那麼多，反之亦然」。

美國官員則表示，黎巴嫩與國際社會不太可能同意這些條件，因為這將會極大地損害黎巴嫩主權。白宮、以色列駐華盛頓大使館則是拒絕發表評論。

已知美國特使霍克斯坦將於21日抵達黎巴嫩貝魯特，屆時將會見黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati）、國會議長貝里（Nabih Berri）及其他官員，討論以色列的條件。貝里20日向媒體Al-Arabiya透露，霍克斯坦此次到訪是美國總統大選之前達成黎巴嫩戰爭解決方案的最後機會。