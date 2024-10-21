1年搭機3次↑就課徵！未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

▲歐洲正研擬「頻繁飛行稅」，搭乘飛機次數愈多，需加收愈多費用。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

一張機票裡，除了一般的票價以外，還包含了燃油附加費、機場建設費、安檢費、戰爭保險費、檢疫稅、各城市出入境稅等等費用，而目前歐洲正計畫徵收「頻繁飛行稅」，稅額也將隨著飛行次數增加而調漲，希望能藉此減少汙染，也能籌措綠色資金。

根據環保運動組織「Stay Grounded」官網指出，「Stay Grounded」、新經濟基金會（NEF）和其他機構共同發表的一份最新報告顯示，民調發現，西歐有52%受訪者在1年內完全不搭飛機，只有11%的人每年飛行超過3次；以收入超過10萬歐元（約新台幣346.7萬元）的家庭為例，有35%每年會搭乘3次或以上的來回航班，而收入低於2萬歐元（約新台幣69.3萬元）的家庭，僅有5%每年會飛行3次或以上。

該報告提議，「頻繁飛行稅」未來將將實施至歐洲經濟區（EEA）和英國出發的所有航程中，預計可使歐洲航空稅收入增加6倍，高達約640億歐元，相當於整個歐盟年度預算的30%，同時減少5分之1的碳排放量。

至於該如何計費，該報告認為，若1年中僅搭乘2次航班以內，不會被課徵「頻繁飛行稅」，但當搭乘較長，需要多收取50歐元附加費；長途、商務艙、頭等艙則要多收取100歐元。

從第3、4次搭乘開始，每張機票將加徵50歐元的「頻繁飛行稅」及其他附加費用；第5、6次搭乘，費用則提升至100歐元；第7、8次，稅額則再調升至200歐元，此後每次搭乘稅額改為400歐元，不過若從巴黎飛往紐約的附加費則接近500歐元（約新台幣1萬7千元）。

有90個組織和47名學者簽署了一份公開聲明，表達對「頻繁飛行稅」的支持，包括綠色和平組織、國際行動救援組織（Action Aid International）、提倡稅收正義的組織「Taxmenow」等等。

「Stay Grounded」認為，這項政策是一種創造社會公平的方式，以解決大多數富裕常客因過度飛行造成的污染問題，同時能同時增加收入，以擴大提供鐵路及公共交通等建設；如果是偶爾乘坐飛機的旅客，則不會增加任何財務成本。

NEF高級研究員塞巴斯蒂安（Sebastian Mang）表示，為阻止氣候崩潰，歐洲目前面臨巨大資金缺口，「頻繁飛行稅」恰好能為此作出貢獻，像是風能、太陽能的投資，也可用於救濟因氣候危機而出現困難的國家。

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