保安大叔「加薪5百」燦笑謝遊客！下秒竟被辭退　風景區回應了

▲一名保安大叔稱，因景區遊客增加，單位給他們漲薪人民幣500元，結果因「透露工資」被辭退。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

「咱們遊客來了我很感動，要沒有這麽多的遊客，也不可能給我們漲工資，我就沾了咱們遊客的光。」大陸山西省一名女部落客日前拍下保安大叔質樸的話語，沒想到給其帶來無妄之災。據悉，山西隰縣小西天景區一名保安大叔稱，因景區遊客增加，單位給他們漲薪人民幣500元，結果因「透露工資」被辭退。

綜合陸媒報導，該名部落客15日發布影片，內容是她向一名保安大叔打招呼，大叔開心道「我開會了，人家給我漲工資了。原來一個月1700元（約新台幣7673元），現在又加了500元（約新台幣2256元），成了2200元（約新台幣9930元），大家都漲了。」

談及漲薪，大叔笑得合不攏嘴，坦言「咱們遊客來了我很感動，要沒有這麽多的遊客，也不可能給我們漲工資，我就沾了咱們遊客的光」、「你們來辛苦了，你們給了我一個服務的機會，給我漲了點工資。」然而，該博主19日再次發影片，只見保安大叔面容憔悴，說「（上級）說你別幹了，我也沒有說什麽錯誤的話，但不叫我幹了。」

大叔透露，領導嫌他在影片中露臉，自己覺得這是傳播正能量，「我當保安也是迎接大家，為大家服務，我不當保安了，來了以後一樣的招待咱們遊客朋友」、「這兩天我心情不太好，不讓我幹了，我心情很難受…我這輩子也忘不掉大家對我的支持」。

對此，小西天景區服務中心劉姓負責人回應，他們正在聯繫第三方物業安保公司核實具體情況，「保安都是由第三方公司管理。」關於該公司具體信息，對方未透露。根據景區工作人員說法，保安大叔曾是隰縣兵港物業管理有限公司的工作人員。截至目前為止，該公司尚未有回應。

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