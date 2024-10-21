　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

保安大叔「加薪5百」燦笑謝遊客！下秒竟被辭退　風景區回應了

保安大叔「加薪5百」燦笑謝遊客！下秒竟被辭退　風景區回應了

▲一名保安大叔稱，因景區遊客增加，單位給他們漲薪人民幣500元，結果因「透露工資」被辭退。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

「咱們遊客來了我很感動，要沒有這麽多的遊客，也不可能給我們漲工資，我就沾了咱們遊客的光。」大陸山西省一名女部落客日前拍下保安大叔質樸的話語，沒想到給其帶來無妄之災。據悉，山西隰縣小西天景區一名保安大叔稱，因景區遊客增加，單位給他們漲薪人民幣500元，結果因「透露工資」被辭退。

綜合陸媒報導，該名部落客15日發布影片，內容是她向一名保安大叔打招呼，大叔開心道「我開會了，人家給我漲工資了。原來一個月1700元（約新台幣7673元），現在又加了500元（約新台幣2256元），成了2200元（約新台幣9930元），大家都漲了。」

談及漲薪，大叔笑得合不攏嘴，坦言「咱們遊客來了我很感動，要沒有這麽多的遊客，也不可能給我們漲工資，我就沾了咱們遊客的光」、「你們來辛苦了，你們給了我一個服務的機會，給我漲了點工資。」然而，該博主19日再次發影片，只見保安大叔面容憔悴，說「（上級）說你別幹了，我也沒有說什麽錯誤的話，但不叫我幹了。」

大叔透露，領導嫌他在影片中露臉，自己覺得這是傳播正能量，「我當保安也是迎接大家，為大家服務，我不當保安了，來了以後一樣的招待咱們遊客朋友」、「這兩天我心情不太好，不讓我幹了，我心情很難受…我這輩子也忘不掉大家對我的支持」。

對此，小西天景區服務中心劉姓負責人回應，他們正在聯繫第三方物業安保公司核實具體情況，「保安都是由第三方公司管理。」關於該公司具體信息，對方未透露。根據景區工作人員說法，保安大叔曾是隰縣兵港物業管理有限公司的工作人員。截至目前為止，該公司尚未有回應。

延伸閱讀
靈車出包「屍體滾到路中間」　嚇壞路過駕駛：以為我撞死人
父親不願扶養！長姊霸氣「奪走親權」照顧未成年親弟
高鐵「1問題」無解？名醫嘆：經過桃園站最有感　一票人點頭：出國最困擾

ET快訊
卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰！
柯佳嬿真的跳16蹲了！　笑翻眾人
知名火鍋店驚爆「菜盤沾老鼠屎」！
驚見浮屍！「浮腫變形」疑保五總隊小隊長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

保安大叔「加薪5百」燦笑謝遊客！下秒竟被辭退　風景區回應了

陸學校用「臭肉」做營養午餐　家長投訴竟被校方壓下來

陸證監會喊話學者、媒體：及時反映市場呼聲、建言獻策

貓熊外交限制多　不能談錢、發新聞需獲中國同意

李顯龍：看衰中國極不明智　中國經濟尚未見頂

出生14天男嬰「換回一袋現金」　陸再爆販賣嬰兒事件

陸男愛吃生醃　肝吸蟲「膽管內開趴」瘋狂生蛋！

中國人大常委會會議可能延後　增發國債要再等

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了

保安大叔「加薪5百」燦笑謝遊客！下秒竟被辭退　風景區回應了

陸學校用「臭肉」做營養午餐　家長投訴竟被校方壓下來

陸證監會喊話學者、媒體：及時反映市場呼聲、建言獻策

貓熊外交限制多　不能談錢、發新聞需獲中國同意

李顯龍：看衰中國極不明智　中國經濟尚未見頂

出生14天男嬰「換回一袋現金」　陸再爆販賣嬰兒事件

陸男愛吃生醃　肝吸蟲「膽管內開趴」瘋狂生蛋！

中國人大常委會會議可能延後　增發國債要再等

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

象群穿越鐵軌遭火車撞上　現場畫面流出「2象血肉模糊」

保安大叔「加薪5百」燦笑謝遊客！下秒竟被辭退　風景區回應了

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

颶風來襲狗狗被他栓路邊　泡水裡畫面惹憐…飼主最慘關5年

橫濱老翁遭人「入室搶劫殺害」　日警曝細節：是匿名流動型犯罪

日本人「紀律、禮貌」怎麼養成的？　女導演花一年拍攝⋯意外捧紅鐵面師

準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

大陸熱門新聞

保安大叔加薪燦笑謝遊客！下秒竟被辭

陸學校用「臭肉」做午餐　投訴全被壓下來

李顯龍：看衰中國不明智　中國經濟未見頂

陸「天下第一爛尾樓」有人接盤了！ 棄民族元素改走時尚設計風

貓熊外交限制多　不能談錢、發新聞需獲同意

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陸證監會喊話學者、媒體：及時建言獻策

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」

大疆告五角大廈　制裁清單造成重大損失

14天男嬰換回一袋現金　陸再爆販嬰事件

結婚3年沒小孩　他發現自己沒睪丸有子宮

男愛吃生醃　肝吸蟲「膽管內開趴」狂生蛋

失散30年雙胞胎重逢！3年決裂：寧願沒認識

更多熱門

相關新聞

前皇馬球員喜迎女兒「名字刺臂」秒後悔：不是我的

前皇馬球員喜迎女兒「名字刺臂」秒後悔：不是我的

巴西足球運動員維尼修斯托比亞斯（Vinicius Tobias）過去曾在皇家馬德里效力，稍早他開心宣布初為人父，甚至開心將女兒的名字刺青在自己的手臂上，不過尷尬的是，當DNA測試後，他並非女兒的親生父親。

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

觀音出家日到了！6種人必拜

觀音出家日到了！6種人必拜

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

停3小時！日諧星驚見停車費「高達53萬」傻眼

停3小時！日諧星驚見停車費「高達53萬」傻眼

關鍵字：

周刊王保安山西保全小西天景區

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

尼克星約會F級辣模！車上突襲式吻別掀8000人暴動

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

柯佳嬿真的跳16蹲了

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在23日

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

土城BMW撞轎車　再撞爛路邊14機車

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

外公「證人」身分被傳喚　15歲少年母親也得一起去

第一名不是LINE Pay！　台灣人最愛「電子支付」排名大公開

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面