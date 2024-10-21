象群穿越鐵軌遭火車撞上　現場畫面流出「2象血肉模糊」

▲斯里蘭卡象群越過軌道時，遭油罐車撞上，有2頭大象當場死亡。（示意圖／photoAC）



圖文／CTWANT

斯里蘭卡擁有多樣的世界遺產和迷人的自然美景，當地還能近距離觀賞野生動物，近日卻爆出發生一起駭人事故，一輛運送油的火車撞上正在穿越鐵路軌道的野生亞洲象群，約20頭象中有2頭象當場死亡、1頭象重傷。網上瘋傳事故畫面，亞洲象被撞得血肉模糊，令網友看了十分不捨。

綜合外媒報導，位於南亞的知名觀光勝地斯里蘭卡，當地時間18日東部發生一起運送油的火車撞上野生亞洲象群的事故，有2頭象被撞到血肉模糊，當場死亡，還有1頭象重傷，救援組織展開治療。此外，這場事故沒有造成人員傷亡。

▲斯里蘭卡發生一起嚴重交通事故，有象群越過軌道時，遭油罐列車撞上，有2頭大象當場死亡、1頭大象重傷，血肉模糊畫面流出。（圖／翻攝自臉書／Sameera Imal Mahavithana）



發生事故的火車司機指出，他看見約有20頭亞洲象的象群突然出現在鐵路軌道上，距離火車僅10公尺左右，根本來不及停下火車，最終造成這場悲劇。運送油的火車也有2節油罐車廂脫軌，大量燃油洩漏，鐵軌也有嚴重損壞。

事故當天有當地民眾將現場畫面PO上網，亞洲象被撞到血肉模糊的樣子令眾人很不捨，紛紛哀悼，「火車快到沒辦法停止嗎？2頭野生象就這樣死掉了」、「沒有辦法阻止這種狀況嗎？」、「天啊，死得太慘了，牠們只是想好好生活啊」。

事實上斯里蘭卡不只有野生象，有部分富有人士會眷養大象當寵物，不過近年來當地屢傳照顧不當或虐待大象的事件，因此有特地制定與大象相關的法令，像是小象不能工作，不能將小象和母象分開；用大象筏木每日不得超過4小時，且禁止夜間工作；政府製作的影片請大象演出的話，必須有獸醫在旁監督。此外禁止騎乘大象的人飲酒，否則違規則必須將大象交給國家管理，甚至最嚴重將被處以3年徒刑。

據悉，在斯里蘭卡2021年的官方記錄，當地約有200頭大象已被馴養，野生大象則超過7500頭。還有專家指出，近15年裡有40多頭小象於國家野生動物公園遭竊。

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