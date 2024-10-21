倫敦街頭出現「祈福黨詐騙」　專挑華人年長女性下手

▲英國倫敦警方公布祈福黨疑犯照片。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

英國倫敦警方於近日發布8張女性照片，指稱這些人涉嫌「祈福黨」詐騙，呼籲市民提供線索。倫敦警方表示，這些騙徒通常以三人一組，專門向年長的華人女性搭訕，假稱有親人生病需要尋找中醫，誘騙受害者陪同前往，並以家人可能有災厄為由，要求進行祈福消災，最終騙取受害者的貴重首飾和現金。英國警方也提到，行騙者與受害者均使用廣東話溝通，讓人懷疑此事可能涉及在英港人。

根據《BBC》報導指出，自1月起，使用廣東話的祈福黨詐騙案在英國多個華人社區頻繁發生，尤其是在教堂街市場（Chapel Market）和利物浦街（Liverpool Road）一帶。騙徒們會聲稱有親人生病，詢問目標對象是否認識附近知名的「老中醫」，進而要求受害者從自動提款機提取大筆現金。

有些受害者在陪同看中醫的過程，也會被告知自己處於危險之中，甚至聽到預言稱家人將在三天內發生意外並死亡，進而以此方式被騙取貴重物品。

居住在倫敦的孟妮（音譯，Mungnee）過去也深蒙其害，孟妮回憶當日遇到一名正在哭泣的女子，對方用廣東話詢問他是否認識當地中醫，聲稱其丈夫病重。之後，又有另一名陌生人出現，稱認識那名中醫並提議帶他們前去。

孟妮本著好心決定幫忙，於是跟隨對方離開。但是當走到一條偏僻的小巷時出現第三名女子，聲稱自己是該中醫的親屬，並可幫忙聯繫該名中醫。後續中醫竟對孟妮表示，孟妮的兒子會在三天內發生意外，要求孟妮準備金飾、現金來進行祈福。

如此預言讓孟妮感到十分不安，後續便返家取出首飾，還被要求從銀行提取4000英鎊現金。騙徒當下將這些貴重物品裝進一個黑色膠袋內。但是當孟妮事後再度打開塑膠袋時，裡面只剩下一塊磚頭、一塊蛋糕和兩瓶水。孟妮表示，被騙的東西中，還有母親留下來的傳家之寶。

報導中提到，在過去一年中，其實美國、澳大利亞、加拿大等地的警方也針對祈福詐騙發布了警告。英國諾森比亞大學（Northumbria University）的法律教授沈安琪表示，祈福騙局利用了華人對靈性信仰的依賴，以這些貴重物品具有「保護力量」為由來騙取信任，迅速將受害者騙入圈套。

另一位受害者黃雪文（音譯，Tuyet van Huynh）的母親過去也曾遭到類似的手段詐騙，黃雪文懷疑母親可能被使用類似「魔鬼氣息」的迷藥。這是一種學名為東莨菪鹼（Devil's Breath Scopolamine）的迷藥，據說可讓人接受暗示，暫時失去自主意志。

目前英國警方正在調查倫敦伊斯靈頓地區（Islington）的多宗類似詐騙案件，並已收到來自路易斯罕（Lewisham）、羅姆福德（Romford）、利物浦和曼徹斯特等地的舉報。

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