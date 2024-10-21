　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

倫敦街頭出現「祈福黨詐騙」　專挑華人年長女性下手

英國倫敦警方公布祈福黨疑犯照片。（圖／翻攝自FB）

▲英國倫敦警方公布祈福黨疑犯照片。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

英國倫敦警方於近日發布8張女性照片，指稱這些人涉嫌「祈福黨」詐騙，呼籲市民提供線索。倫敦警方表示，這些騙徒通常以三人一組，專門向年長的華人女性搭訕，假稱有親人生病需要尋找中醫，誘騙受害者陪同前往，並以家人可能有災厄為由，要求進行祈福消災，最終騙取受害者的貴重首飾和現金。英國警方也提到，行騙者與受害者均使用廣東話溝通，讓人懷疑此事可能涉及在英港人。

根據《BBC》報導指出，自1月起，使用廣東話的祈福黨詐騙案在英國多個華人社區頻繁發生，尤其是在教堂街市場（Chapel Market）和利物浦街（Liverpool Road）一帶。騙徒們會聲稱有親人生病，詢問目標對象是否認識附近知名的「老中醫」，進而要求受害者從自動提款機提取大筆現金。

有些受害者在陪同看中醫的過程，也會被告知自己處於危險之中，甚至聽到預言稱家人將在三天內發生意外並死亡，進而以此方式被騙取貴重物品。

居住在倫敦的孟妮（音譯，Mungnee）過去也深蒙其害，孟妮回憶當日遇到一名正在哭泣的女子，對方用廣東話詢問他是否認識當地中醫，聲稱其丈夫病重。之後，又有另一名陌生人出現，稱認識那名中醫並提議帶他們前去。

孟妮本著好心決定幫忙，於是跟隨對方離開。但是當走到一條偏僻的小巷時出現第三名女子，聲稱自己是該中醫的親屬，並可幫忙聯繫該名中醫。後續中醫竟對孟妮表示，孟妮的兒子會在三天內發生意外，要求孟妮準備金飾、現金來進行祈福。

如此預言讓孟妮感到十分不安，後續便返家取出首飾，還被要求從銀行提取4000英鎊現金。騙徒當下將這些貴重物品裝進一個黑色膠袋內。但是當孟妮事後再度打開塑膠袋時，裡面只剩下一塊磚頭、一塊蛋糕和兩瓶水。孟妮表示，被騙的東西中，還有母親留下來的傳家之寶。

報導中提到，在過去一年中，其實美國、澳大利亞、加拿大等地的警方也針對祈福詐騙發布了警告。英國諾森比亞大學（Northumbria University）的法律教授沈安琪表示，祈福騙局利用了華人對靈性信仰的依賴，以這些貴重物品具有「保護力量」為由來騙取信任，迅速將受害者騙入圈套。

另一位受害者黃雪文（音譯，Tuyet van Huynh）的母親過去也曾遭到類似的手段詐騙，黃雪文懷疑母親可能被使用類似「魔鬼氣息」的迷藥。這是一種學名為東莨菪鹼（Devil's Breath Scopolamine）的迷藥，據說可讓人接受暗示，暫時失去自主意志。

目前英國警方正在調查倫敦伊斯靈頓地區（Islington）的多宗類似詐騙案件，並已收到來自路易斯罕（Lewisham）、羅姆福德（Romford）、利物浦和曼徹斯特等地的舉報。

延伸閱讀
父親不願扶養！長姊霸氣「奪走親權」照顧未成年親弟
女子悉心照顧癱瘓夫6年被離婚　她怒發文「賀前夫再娶心上人」
全家人怪病纏身　監視器見女傭做菜偷加尿液驚吐：長達8年了

ET快訊
獨／詐10億男遣送出國　目的地曝光
快訊／金鐘收視出爐　她奪獎創最高點
雞蛋大廠出清！　每斤16.5元拋售
不是大谷翔平！　他奪MVP嗨喊：難以置信
大谷翔平玩瘋了！香檳突襲　女記者全濕了
準潭美「不排除發布海警」　雨彈時間點曝
快訊／撞死3人　「少年外公」回國了！
快訊／菜盤疑沾老鼠屎　22:02火鍋道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陸女遊泰國動物園「疑拿彈弓射猴子」！同行友歡呼　惡劣畫面曝

重金搶人才！美國半導體大廠「幫員工還學貸」　最高補助91萬

航班大亂！印度航空1周收90起「炸彈威脅」　每趟損失上千萬

中國無論如何都會軍演！　專家分析：真正目標是美國

北韓稱遭無人機入侵　南韓研判「自導自演」：找不到任何航行軌跡

以色列「終戰條件」曝光！要求在黎巴嫩領空享行動自由、積極執法

倫敦街頭出現「祈福黨詐騙」　專挑華人年長女性下手

東京「極樂酒吧」17越南妹坐檯被逮！神顏老闆娘送辦　網歪樓

IS誘騙俘虜「吃下嬰兒肉」！　亞茲迪女孩親揭10年煉獄生活

北韓派兵協助侵烏　澤倫斯基嘆：對全球不是好事！估部署「此處」

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

陸女遊泰國動物園「疑拿彈弓射猴子」！同行友歡呼　惡劣畫面曝

重金搶人才！美國半導體大廠「幫員工還學貸」　最高補助91萬

航班大亂！印度航空1周收90起「炸彈威脅」　每趟損失上千萬

中國無論如何都會軍演！　專家分析：真正目標是美國

北韓稱遭無人機入侵　南韓研判「自導自演」：找不到任何航行軌跡

以色列「終戰條件」曝光！要求在黎巴嫩領空享行動自由、積極執法

倫敦街頭出現「祈福黨詐騙」　專挑華人年長女性下手

東京「極樂酒吧」17越南妹坐檯被逮！神顏老闆娘送辦　網歪樓

IS誘騙俘虜「吃下嬰兒肉」！　亞茲迪女孩親揭10年煉獄生活

北韓派兵協助侵烏　澤倫斯基嘆：對全球不是好事！估部署「此處」

周杰倫大巨蛋「15萬張門票倒數開賣」　暴雷演出內容「放大升級」

陸女遊泰國動物園「疑拿彈弓射猴子」！同行友歡呼　惡劣畫面曝

男子海邊游泳被海豚咬傷！專家驚呼罕見：牠恐有「性挫折」

海大通識課遊覽車撞樹！擋風玻璃破大洞畫面曝　1女大生受傷送醫

勇士想綁定「前場大物」庫明加剩幾小時　柯爾：希望兩人都續約

吃B群提振精力　醫示警「勿過度依賴」：2招找出潛在疲勞因素

「台電福利社」存放逾期食品添加物！食藥署冰品製造稽查5家違規

午休趴睡完「眼前糊一片」！　醫揭3危害：青光眼風險飆

中華醫大袁巧霖、張庭多益英檢出色　880、910高分獲頒金色證書榮耀

曾朝快車道丟玻璃瓶！高雄「撒釘魔人」騎車撒鐵釘　涉2罪遭聲押

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

國際熱門新聞

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！

即／美加軍艦「昨穿越台灣海峽」　畫面曝光

陸女銀座FENDI購物爆氣　經理4人跪一排道歉

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

20歲小隻馬BJ遭跟蹤　他埋伏13小時性侵得逞

全家人得怪病！　竟是因為女傭「做菜偷加尿」8年

象群穿越鐵軌遭火車撞　2象血肉模糊

英男中44億樂透大獎　10年後近況曝光

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

東京「極樂酒吧」17越南妹被逮！超正老闆娘曝

以國總理問處理伊朗　川普：為所當為

俄羅斯派軍艦從北韓運兵　南韓掌握證據

更多熱門

相關新聞

象群穿越鐵軌遭火車撞　2象血肉模糊

象群穿越鐵軌遭火車撞　2象血肉模糊

斯里蘭卡擁有多樣的世界遺產和迷人的自然美景，當地還能近距離觀賞野生動物，近日卻爆出發生一起駭人事故，一輛運送油的火車撞上正在穿越鐵路軌道的野生亞洲象群，約20頭象中有2頭象當場死亡、1頭象重傷。網上瘋傳事故畫面，亞洲象被撞得血肉模糊，令網友看了十分不捨。

保安大叔加薪燦笑謝遊客！下秒竟被辭

保安大叔加薪燦笑謝遊客！下秒竟被辭

球將喜迎娃「名字刺臂」悔：不是我的

球將喜迎娃「名字刺臂」悔：不是我的

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

觀音出家日到了！6種人必拜

觀音出家日到了！6種人必拜

關鍵字：

周刊王祈福黨詐騙倫敦

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

台中停車場凌晨「電動巴士大火」！　9輛燒到剩骨架

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面