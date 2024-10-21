　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

首屆新竹購物節消費滿200元抽好禮　汽車、黃金等你帶回家

▲新竹市政府首次辦理購物節活動，今日辦理活動起跑記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府首次辦理購物節活動，今日辦理活動起跑記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府首次辦理購物節活動，今(21)日於遠東巨城購物中心辦理活動起跑記者會，由新竹御嵿攻城獅專屬啦啦隊Muse Girls 慕獅女孩熱舞開場，新竹市代理市長邱臣遠攜手市府吉祥物「皮卡」、巨城「阿Mall」、攻城獅「瑞迪」、SOGO「ThanQ」、大遠百「太陽寶寶」夢幻登台，一同邀請大家來新竹瘋購物。邱代理市長表示，民眾只要於10月25日至12月24日活動期間，於各大百貨周年慶、特色品牌店家消費滿200元，就可以登錄發票參加抽獎，有機會抽到現代汽車Venue GLA、黃金等多項大獎，歡迎全台民眾把握機會，一起來竹市旅遊血拚。

邱臣遠指出，竹市每戶平均薪資所得為全台之冠，每到周年慶檔期就有百萬等級的神級刷手現身，市長高虹安積極振興在地產業與經濟發展，責成市府團隊於今年首度舉辦購物節。目前活動已經吸引超過1,000個特約商家、櫃位品牌共襄盛舉，自10月25日起，民眾只要在特約店家消費滿200元，即可獲得2倍的抽獎機會。此外，為了鼓勵外縣市遊客到竹市住宿，活動加碼住宿發票可以獲得5倍抽獎機會，歡迎全台民眾來竹市玩的開心、買的開心，觀光消費之餘順便把黃金、汽車抽回家。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，感謝邱代理市長帶領市府團隊為市民朋友舉辦多元豐富的活動，讓新竹市民越來越幸福。此次市府首度舉辦購物節適逢巨城周年慶，多重優惠非常難得，市民朋友們一定要把握機會前來參加購物節，祝福大家都能抽到自己心目中的大獎。

城銷處長嚴翊琦表示，此次活動特別拍攝官方宣傳影片，記者會上於大螢幕首度曝光，影片當中邱代理市長化身大富翁遊戲領航者，帶著大家一起玩新竹、抽大獎。市府藉由活動連結當地業者，招募特約店家超過百家上千個品牌，也者們都躍躍欲試提出破天荒的優惠方案，期待在購物節扮演催化劑的角色，爆發出更大消費業績能量。

城銷處說明，「2024新竹購物節」自10月25日至12月24日展開，民眾只要在活動期間，於竹市合法設立的店家消費滿200元，就能登錄發票參加抽獎，到活動指定通路、特約商家購物消費，還能獲得加倍抽獎序號，有機會抽到汽車、黃金、購物金、日本來回機票、住宿券、遊輪行程、iPhone16 Pro等豐富獎項。不只週週抽好禮，每個月還加碼抽大獎，讓所有消費者都有機會成為大獎幸運兒。

ET快訊
快訊／15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方
為了訛錢！陸父將3歲女兒拋向大貨車　女童當場輾斃
快訊／台灣首例！詐10億男遣送德國　歐盟刑警「接機」
TGI FRIDAYS傳快破產　台灣代理商回應了
萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房
快訊／賴清德派林信義任APEC代表
陳幸妤豪宅無敵視野曝光　房仲：降價後詢問度大增300%
快訊／15歲少年外公現身了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日　210桌平安宴千人祝壽

雲林議長現身請假處理胞兄後事　縣府團隊、議會同仁迎接

首屆新竹購物節消費滿200元抽好禮　汽車、黃金等你帶回家

竹市府推「新竹好味，健康不累」活動　邀市民響應健康飲食

停車位一位難求　吳禹寰建議引進摩天輪停車場解決停車難題

搶救南市大火　攝影師捕捉消防員堅毅背影獲獎

嘉藥與清邁大學　攜手共育國際化粧品科技人才

退休再就業！　6旬男靠職訓轉行當木工創第二春

中華醫大袁巧霖、張庭多益英檢出色　880、910高分獲頒金色證書榮耀

一步一腳印走訪故鄉　雲林縣警局健走活動連結警民關係

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日　210桌平安宴千人祝壽

雲林議長現身請假處理胞兄後事　縣府團隊、議會同仁迎接

首屆新竹購物節消費滿200元抽好禮　汽車、黃金等你帶回家

竹市府推「新竹好味，健康不累」活動　邀市民響應健康飲食

停車位一位難求　吳禹寰建議引進摩天輪停車場解決停車難題

搶救南市大火　攝影師捕捉消防員堅毅背影獲獎

嘉藥與清邁大學　攜手共育國際化粧品科技人才

退休再就業！　6旬男靠職訓轉行當木工創第二春

中華醫大袁巧霖、張庭多益英檢出色　880、910高分獲頒金色證書榮耀

一步一腳印走訪故鄉　雲林縣警局健走活動連結警民關係

肝內膽道結石折磨15歲女孩　經皮穿肝體外取石術緩解

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

排隊買小籠包　婦人納涼想插隊「被霸氣客人全買光」！全場讚爆

范瑋琪「五官變樣」撞臉蕭亞軒！中國合體王力宏潘瑋柏　網嚇：怪怪的

李榮浩直播吃鍋「木耳突爆炸」！　熱油噴發驚險畫面曝...他嚇到逃離

碳有價時代來了！　碳交所：國內減量額度交易平台啟動

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日　210桌平安宴千人祝壽

年度個人獎入圍名單出爐　MVP古林睿煬唯一本土、新人獎台鋼內戰

專業整理師建議換季收納4法則　注意防潮很重要

看了《黑白大廚》就想喝！韓國隱藏版「延世牛乳」超商第2件6折

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

地方熱門新聞

雲林國際農機+中臺灣農業行銷展登場

6旬男靠職訓轉行當木工創第二春

新北Q彈養胃秋季聖品　魏秋林連2年勇奪山藥冠軍

吳禹寰建議引進摩天輪停車場解決停車難題

台南東區竹篙厝寵物友善公園完工啟用

南消強化企業與社區互助防災量能

醫警攜手關心警消身心健康　俠醫會醫師團前進瑞芳義診

妃妃姐姐親水萌樂園移師長榮中學

沙崙科學城人工智慧暨物聯網展

曾之婕推動台南竹篙厝公園為友善寵物專區

中華醫大學生袁巧霖、張庭獲金色證書榮耀

南消下營獲贈器材提升救護勤務安全

桃園缺工嚴重　民代建議鼓勵長者重返職場

搶救南市大火攝影師捕捉消防員堅毅背影獲獎

更多熱門

相關新聞

竹市建功油庫圍牆彩繪變身

竹市建功油庫圍牆彩繪變身

城市景觀與入口意象是城市美學重要一環，新竹市長高虹安於巡視竹市公共建設時，發現公道五路側建功油庫旁圍牆的彩繪已呈現斑駁，責成城銷處結合在地觀光景點與城市美學重新設計，打造全新城市入口意象。新竹市副市長邱臣遠日前視察彩繪成果表示，市府團隊落實「美感新竹」施政策略，此次圍牆彩繪讓民眾路過時能認識竹市特色景點，並欣賞畫師將景點表現出的立體感，邀請民眾來全新的彩繪牆面拍照、打卡，和竹市吉祥物喜鵲「皮卡」一起探索城市之美。

竹市金山面公園開工　提供市民休憩空間

竹市金山面公園開工　提供市民休憩空間

中台灣8縣市共推綠色旅遊

中台灣8縣市共推綠色旅遊

竹市最人氣景點　新竹公園逾395萬人次造訪

竹市最人氣景點　新竹公園逾395萬人次造訪

十八尖山百年慶賞花活動3/23登場

十八尖山百年慶賞花活動3/23登場

關鍵字：

新竹市城銷處

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面