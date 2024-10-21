首屆新竹購物節消費滿200元抽好禮　汽車、黃金等你帶回家

▲新竹市政府首次辦理購物節活動，今日辦理活動起跑記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府首次辦理購物節活動，今(21)日於遠東巨城購物中心辦理活動起跑記者會，由新竹御嵿攻城獅專屬啦啦隊Muse Girls 慕獅女孩熱舞開場，新竹市代理市長邱臣遠攜手市府吉祥物「皮卡」、巨城「阿Mall」、攻城獅「瑞迪」、SOGO「ThanQ」、大遠百「太陽寶寶」夢幻登台，一同邀請大家來新竹瘋購物。邱代理市長表示，民眾只要於10月25日至12月24日活動期間，於各大百貨周年慶、特色品牌店家消費滿200元，就可以登錄發票參加抽獎，有機會抽到現代汽車Venue GLA、黃金等多項大獎，歡迎全台民眾把握機會，一起來竹市旅遊血拚。

邱臣遠指出，竹市每戶平均薪資所得為全台之冠，每到周年慶檔期就有百萬等級的神級刷手現身，市長高虹安積極振興在地產業與經濟發展，責成市府團隊於今年首度舉辦購物節。目前活動已經吸引超過1,000個特約商家、櫃位品牌共襄盛舉，自10月25日起，民眾只要在特約店家消費滿200元，即可獲得2倍的抽獎機會。此外，為了鼓勵外縣市遊客到竹市住宿，活動加碼住宿發票可以獲得5倍抽獎機會，歡迎全台民眾來竹市玩的開心、買的開心，觀光消費之餘順便把黃金、汽車抽回家。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，感謝邱代理市長帶領市府團隊為市民朋友舉辦多元豐富的活動，讓新竹市民越來越幸福。此次市府首度舉辦購物節適逢巨城周年慶，多重優惠非常難得，市民朋友們一定要把握機會前來參加購物節，祝福大家都能抽到自己心目中的大獎。

城銷處長嚴翊琦表示，此次活動特別拍攝官方宣傳影片，記者會上於大螢幕首度曝光，影片當中邱代理市長化身大富翁遊戲領航者，帶著大家一起玩新竹、抽大獎。市府藉由活動連結當地業者，招募特約店家超過百家上千個品牌，也者們都躍躍欲試提出破天荒的優惠方案，期待在購物節扮演催化劑的角色，爆發出更大消費業績能量。

城銷處說明，「2024新竹購物節」自10月25日至12月24日展開，民眾只要在活動期間，於竹市合法設立的店家消費滿200元，就能登錄發票參加抽獎，到活動指定通路、特約商家購物消費，還能獲得加倍抽獎序號，有機會抽到汽車、黃金、購物金、日本來回機票、住宿券、遊輪行程、iPhone16 Pro等豐富獎項。不只週週抽好禮，每個月還加碼抽大獎，讓所有消費者都有機會成為大獎幸運兒。