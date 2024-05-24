中台灣8縣市共推綠色旅遊　竹市力推在地美景美食

▲城銷處副處長呂清松介紹竹市觀光特色。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中台灣區域治理平台8縣市今(24)日齊聚雲林縣虎尾建國眷村，共同出席「中台灣露營潮」記者會，攜手推廣低碳綠色旅遊，以「8倍」的力量一起行銷推廣中台灣特色旅遊資源。城銷處副處長呂清松代表市長高虹安出席表示，新竹市相當重視在地觀光產業發展，積極投入資源辦理特色活動及打造優質的旅遊環境。竹市此次以「新竹好休閒」主題參展，推廣在地美景、美食，歡迎全台民眾來新竹公園野餐及騎乘自行車徜徉17公里海岸線，享受悠遊自在的休閒時光。

高虹安表示，竹市此次佈展以「新竹好休閒」主題推廣「新竹公園」及「17公里海岸線自行車道」。新竹公園每年2月以交通最方便的平地賞櫻景點著名，櫻花樹下的野餐更蔚為風潮，園區內的場館設施亦深受文青及親子族群喜愛，文青旅客推薦參觀玻璃工藝博物館、春室Glass Studio，體驗在地玻璃產業；親子家庭則必到訪昆蟲館、市立動物園、圖書館動物園分館及大沙坑等，來場新竹公園一日遊，行程輕鬆悠閒又充實。

高虹安說，暑假即將到來，喜歡吹海風、看美景的民眾，首選絕對是新竹「17公里海岸線自行車道」，推薦民眾來趟低碳單車行，從新竹漁港出發，到全台最美波浪造型的「波光市集」品嚐美食，並前往網友美拍景點「魚鱗天梯」欣賞無敵海景，接著往南還有港南運河公園、賞蟹步道及香山濕地生態館與南港賞鳥區等，還可以在海岸線等候奇幻的夕陽光照時刻。

新竹市城銷處副處長呂清松說，很榮幸代表市長高虹安出席活動記者會，感謝雲林縣政府邀集中台灣成員，以「8倍」的力量共同行銷旅遊資源，此次活動在「虎尾建國眷村」場域活化營運的經驗，相當值得市府團隊交流學習，期望透過此次攜手聯合宣傳，讓中台灣朋友認識竹市的美好。現場也秀出竹市最新最萌的吉祥物「皮卡特派員」，並介紹東門城、青草湖及城隍廟景點以及摃丸、米粉、花生醬與水蒸蛋糕等名產，熱情歡迎遊客親自來探訪。

城銷處補充，竹市還有多樣的特色美食，例如城隍廟口的「水潤餅」，外型圓扁樸實，口感Q軟帶甜，散發淡淡肉桂香氣，越嚼越有麵香，擄獲不少饕客的味蕾，也是新竹人的共同記憶。在去年竹市則有11家小吃入選台灣地道街邊小吃新指南「500碗」，包括東門文昌雞飯、鴨肉許、王記蚵仔煎、柳家肉燥飯、鷹王肉圓、艷麗Pondok Sunny、中央市場糯米水餃及西市米粉湯等，在大街小巷中待您來品嚐。更多旅遊資訊、活動訊息與美食店家，請追蹤新竹市政府城市行銷處FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/seeinghsinchu/)。