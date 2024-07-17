竹市金山面公園盛大開工　提供市民優質休憩空間

▲新竹市政府今(17)日舉行金山面公園開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(17)日舉行金山面公園開工典禮，將改造成為竹科園區中的都市生態跳島。新竹市副市長邱臣遠出席表示，市府團隊落實「宜居永續、美感新竹」施政策略，此次公園改造工程將順應自然地形，並於各個節點設置地景遊憩空間、生態水岸及臨水綠茵等重點廣場，營造林蔭步道，提供市民優質休憩空間。

邱臣遠說明，今天非常榮幸代表市長高虹安出席金山面公園的改造工程開工典禮，此次工程市府共挹注6,850萬元經費，包含第一期工程4,850萬元加上第二期工程（預估2,000萬元），盤整公園內部活動場與周邊道路，建置園內無障礙林蔭散步道，營造舒適好走的步道系統，更重整公園內部活動休憩空間，包含地景遊戲區打造、體健設施重新配置及既有景觀池改善，優化社交與休憩環境。

邱臣遠說，為了強化森林自然生態，工程除盡量保留現況植栽外，將增植區域活動物種蜜源植物，並設計複層式綠帶作為生物棲地，強化金山面公園生態跳島功能，同時可作為市民生態觀察、教學及綠蔭休憩場域。感謝議員及里長到場支持，期許工程能夠如期的順利完工。

城銷處長嚴翊琦表示，竹市金山面公園全區面積約2.5公頃，總長約625公尺，高差約10公尺；其中約65%為市有土地、35%為國有土地，過去因地勢起伏較大，出入公園仰賴階梯以及木棧道，公園內步道系統老舊已有破損情形，造成步行體驗感受不佳的狀況。此外，園內僅有一座功能性制式罐頭式遊具、缺乏友善長者的座椅、內部照明不足且設施老舊等，間接導致寶貴的都市綠帶未能發揮特色及有效利用。

嚴翊琦說，此次工程將規劃改善公園內部並順應自然地形高差，沿金山北三街改善公園入口棧道銜接平面步道系統延伸步行空間至光復路一段163巷、新科一街，於各個節點設置規劃地景遊憩、生態水岸及臨水綠茵等重點廣場，並將鬱閉樹木適當疏伐，增加通透性，提供環狀遊憩動線，第一期工程將由新科一街入口至光復路一段163巷優先施作。

城銷處表示，繼愛親民公園啟動改造後，金山面公園接續的動工也為科學園區周邊綠帶串聯開啟第二步進程。未來市府將持續改善區內公園綠地，打造宜居永續及兼具特色、舒適的休憩環境。