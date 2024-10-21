　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他「殺人分屍」逃死關23年！　獲釋秒開TikTok發片：一切都過去了

▲▼馬來西亞64歲男子凱魯安華因「殺人分屍」遭判死刑後關23年獲釋。（圖／翻攝自TikTok／abah.hayat.bkt.pinang）

▲馬來西亞64歲男子凱魯安華因「殺人分屍」遭判死刑後關23年獲釋。（圖／翻攝自TikTok／abah.hayat.bkt.pinang）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞64歲男子凱魯安華因「殺人分屍」遭判死刑，後來獲特赦改為終身監禁，如今在入獄23年後獲釋返家。他向媒體表示，自己最開心的就是年邁的母親還活著，自己還能陪伴母親，「這一切都已成為過去，我接受這是上蒼的考驗和命運。」

根據《中國報》報導，凱魯安華2008年因謀殺鐵匠蔡龍海，並將其肢解成八塊而被判處死刑，當時現場發現的證據涉及邪教儀式。警方在案發現場逮捕了3名嫌犯，最後只有凱魯安華被判刑。

▲▼馬來西亞64歲男子凱魯安華因「殺人分屍」遭判死刑後關23年獲釋。（圖／翻攝自TikTok／abah.hayat.bkt.pinang）

▲凱魯安華返家與親人團聚。（圖／翻攝自TikTok／abah.hayat.bkt.pinang）

凱魯安華在2018年5月獲得吉打州蘇丹的赦免，死刑改為終身監禁。隨著政府今年2月廢除終身監禁制度，案件重新帶回法庭審理，凱魯安華的刑期改為35年，時間從他2001年被捕開始計算，因此能夠提前獲釋返家。

凱魯安華說，他能在母親83歲、健康日漸衰退時陪伴照顧，是他感到最欣慰的事，「我生命中的一部分歲月是在監獄中度過的，這讓我感到遺憾，因此而錯失了陪伴母親的機會。」

凱魯安華表示，當年他被判處死刑時，母親在法院裡痛哭到暈厥，「母親當時哭著、苦苦哀求法官減輕刑罰，情緒幾乎失控；每當回想起那個瞬間，我的內心都感到撕裂和悲痛。」

凱魯安華現在也活躍於TikTok，擁有3.2萬粉絲的他，以本身的經歷拍片勸人向善，他希望開啟人生新的篇章，專注於孝敬母親，並與妻子及10個孩子好好生活，計劃繼續為曾經在監獄裡幫助過的前囚犯提供支持，「這一切都已成為過去，我接受這是上蒼的考驗和命運。」

@abah.hayat.bkt.pinang 3 okt 2024,merupakan Hari yg amat bersejarah dan bermakna dalam hidup Saya khairul anuar b Zakaria(abah.hayat.bkt.pinang).setelah DIBEBASKAN daripada hukuman kerana membunuh pada 4/6/2001(bunuh kerat 8).. 4/6/2001 -di Tahan reman. 21/9/2008 -di jatuhkan hukuman gantung Sampai mati(BA) MEI 2018-dapat pengampunan Tuanku sultan Kedah dan ditukarkan kepada hukuman Hayat.. 13/2/2024-dibawa ke makhamah tinggi alor setar kerana hukuman Hayat telah di mansuhkan dan digantikan dengan hukuman lama iaitu 35 TAHUN DARI tarikh di tangkap setelah di tolak pengampunan serta BERKELAKUAN BAIK,makanya Saya telah DIBEBASKAN pada tarikh 3-10-2024..ALLHAMDULILLAH..#fy #fypシ゚viral #penjara ♬ original sound - RitmaAtasPuisi

►冷血割陰莖、挖內臟！法醫花2.5小時拼回碎屍　他逃死關23年獲釋

ET快訊
快訊／台銀黃金存摺再刷天價！　今年來漲逾37%
潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測路徑曝
麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征
快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓
快訊／台灣海峽規模4.3地震　台中、彰化有感
台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手勝6.
快訊／詐10億西班牙男遣返回台　移民署曝下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

冷血割陰莖、挖內臟！法醫花2.5小時拼回碎屍　他逃死關23年獲釋

潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測「對台影響」關鍵時間點

他「殺人分屍」逃死關23年！　獲釋秒開TikTok發片：一切都過去了

空襲加薩北部釀87死！　以色列軍方：數據誇大

快訊／美國、加拿大軍艦「昨穿越台灣海峽」　畫面曝光

選前「每天抽3200萬」給選民！　馬斯克砸錢拉票恐違法

川普「麥當勞一日員工」酸賀錦麗　又祝她生日快樂

烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

鎖定真主黨金融機構　以軍宣布即將空襲黎巴嫩

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

冷血割陰莖、挖內臟！法醫花2.5小時拼回碎屍　他逃死關23年獲釋

潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測「對台影響」關鍵時間點

他「殺人分屍」逃死關23年！　獲釋秒開TikTok發片：一切都過去了

空襲加薩北部釀87死！　以色列軍方：數據誇大

快訊／美國、加拿大軍艦「昨穿越台灣海峽」　畫面曝光

選前「每天抽3200萬」給選民！　馬斯克砸錢拉票恐違法

川普「麥當勞一日員工」酸賀錦麗　又祝她生日快樂

烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

鎖定真主黨金融機構　以軍宣布即將空襲黎巴嫩

外公還在度假！是否「同意」用車成關鍵　11／1前未到案將遭拘提

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

勇士3年12.5億續約22歲後場新星　穆迪熱身賽三分命中率近4成

台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

南非逼我遷代表處　林佳龍喊據理力爭：已成立應變小組

四方電巴欠薪停業...遭扣押公車9輛莫名燒毀　驚悚烈焰畫面曝

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

老闆超狠泡菜小黃瓜狂塞！台中最神祕臭豆腐餐車　外皮酥香湯汁多

川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

即／美加軍艦「昨穿越台灣海峽」　畫面曝光

全家人得怪病！　竟是因為女傭「做菜偷加尿」8年

象群穿越鐵軌遭火車撞　2象血肉模糊

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

英男中44億樂透大獎　10年後近況曝光

以國總理問處理伊朗　川普：為所當為

橫濱老翁遭殺　日警：是匿名流動型犯罪

俄羅斯派軍艦從北韓運兵　南韓掌握證據

鎖定真主黨金融機構　以軍宣布即將空襲黎巴嫩

川普「麥當勞一日員工」酸賀錦麗　又祝她生日快樂

選前每天抽3200萬　馬斯克砸錢拉票恐違法

辛瓦躲進地道畫面曝光　妻拎百萬柏金包

更多熱門

相關新聞

冷血割陰莖！法醫2小時拼回碎屍　他逃死獲釋

冷血割陰莖！法醫2小時拼回碎屍　他逃死獲釋

馬來西亞64歲男子凱魯安華在2001年清晨，殺害38歲鐵匠蔡隆海。警方指出，死者全身赤裸，頭被砍下、陰莖消失無蹤，而且現場疑似涉及邪教儀式，手段相當兇殘，法醫花了2個半小時拼回碎屍，但仍無法恢復原狀。然而，原被判死刑的凱魯安華，在關押23年後於本月初獲釋。

印尼最年長總統　73歲普拉伯沃正式就任

印尼最年長總統　73歲普拉伯沃正式就任

2外勞性侵酒醉女　稱不舉遭判9年鞭9下

2外勞性侵酒醉女　稱不舉遭判9年鞭9下

印尼總統普拉伯沃就職典禮

印尼總統普拉伯沃就職典禮

馬80歲阿嬤開車迷路！狂開百公里到泰國邊境

馬80歲阿嬤開車迷路！狂開百公里到泰國邊境

關鍵字：

殺人死刑馬來西亞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

柯佳嬿真的跳16蹲了

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面