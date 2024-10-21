他「殺人分屍」逃死關23年！　獲釋秒開TikTok發片：一切都過去了

▲馬來西亞64歲男子凱魯安華因「殺人分屍」遭判死刑後關23年獲釋。（圖／翻攝自TikTok／abah.hayat.bkt.pinang）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞64歲男子凱魯安華因「殺人分屍」遭判死刑，後來獲特赦改為終身監禁，如今在入獄23年後獲釋返家。他向媒體表示，自己最開心的就是年邁的母親還活著，自己還能陪伴母親，「這一切都已成為過去，我接受這是上蒼的考驗和命運。」

根據《中國報》報導，凱魯安華2008年因謀殺鐵匠蔡龍海，並將其肢解成八塊而被判處死刑，當時現場發現的證據涉及邪教儀式。警方在案發現場逮捕了3名嫌犯，最後只有凱魯安華被判刑。

▲凱魯安華返家與親人團聚。（圖／翻攝自TikTok／abah.hayat.bkt.pinang）



凱魯安華在2018年5月獲得吉打州蘇丹的赦免，死刑改為終身監禁。隨著政府今年2月廢除終身監禁制度，案件重新帶回法庭審理，凱魯安華的刑期改為35年，時間從他2001年被捕開始計算，因此能夠提前獲釋返家。

凱魯安華說，他能在母親83歲、健康日漸衰退時陪伴照顧，是他感到最欣慰的事，「我生命中的一部分歲月是在監獄中度過的，這讓我感到遺憾，因此而錯失了陪伴母親的機會。」

凱魯安華表示，當年他被判處死刑時，母親在法院裡痛哭到暈厥，「母親當時哭著、苦苦哀求法官減輕刑罰，情緒幾乎失控；每當回想起那個瞬間，我的內心都感到撕裂和悲痛。」

凱魯安華現在也活躍於TikTok，擁有3.2萬粉絲的他，以本身的經歷拍片勸人向善，他希望開啟人生新的篇章，專注於孝敬母親，並與妻子及10個孩子好好生活，計劃繼續為曾經在監獄裡幫助過的前囚犯提供支持，「這一切都已成為過去，我接受這是上蒼的考驗和命運。」

#fypシ゚viral #penjara ♬ original sound - RitmaAtasPuisi @abah.hayat.bkt.pinang 3 okt 2024,merupakan Hari yg amat bersejarah dan bermakna dalam hidup Saya khairul anuar b Zakaria(abah.hayat.bkt.pinang).setelah DIBEBASKAN daripada hukuman kerana membunuh pada 4/6/2001(bunuh kerat 8).. 4/6/2001 -di Tahan reman. 21/9/2008 -di jatuhkan hukuman gantung Sampai mati(BA) MEI 2018-dapat pengampunan Tuanku sultan Kedah dan ditukarkan kepada hukuman Hayat.. 13/2/2024-dibawa ke makhamah tinggi alor setar kerana hukuman Hayat telah di mansuhkan dan digantikan dengan hukuman lama iaitu 35 TAHUN DARI tarikh di tangkap setelah di tolak pengampunan serta BERKELAKUAN BAIK,makanya Saya telah DIBEBASKAN pada tarikh 3-10-2024..ALLHAMDULILLAH.. #fy

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