冷血割陰莖、挖內臟！法醫花2.5小時拼回碎屍　他逃死關23年獲釋

▲64歲男子凱魯安華2001年殺害38歲鐵匠蔡隆海，關押23年後獲釋。（圖／取自中國報）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞64歲男子凱魯安華在2001年清晨，殺害38歲鐵匠蔡隆海。警方指出，死者全身赤裸，頭被砍下、陰莖消失無蹤，而且現場疑似涉及邪教儀式，手段相當兇殘，法醫花了2個半小時拼回碎屍，但仍無法恢復原狀。然而，原被判死刑的凱魯安華，在關押23年後於本月初獲釋。

根據《中國報》報導，這起殺人事件發生在2001年6月4日，當時凱魯安華在拿督坤峇一處住宅殺害蔡隆海，甚至將其肢解。死者當時全身赤裸，頭顱被砍下、左眼球也被挖出，而且陰莖消失無蹤，心臟也被剖開至下腹，內臟被掏出，死狀相當悽慘。

▲案發現場疑似涉及邪教儀式，殺人手段相當兇殘。（圖／取自中國報）



警方趕到現場所發現的證物疑似涉及邪教儀式，包含凱魯安華在內，3名神智不清的嫌犯一直留在案發的客廳內念念有詞。

報導指出，警方在現場蒐集四散的屍塊，法醫花了2個半小時將碎屍重新接回，但最終仍無法恢復原狀。

凱魯安華2001年6月17日在法庭上坦承犯案，並堅稱是其一人所為，在後續的開庭中否認涉及邪教巫術，僅稱作案前曾吸食大麻。最終凱魯安華在2008年被判處死刑，其他2人無罪；但凱魯安華2018年5月獲得吉打州蘇丹的赦免，改為終身監禁。

馬來西亞政府今年2月廢除了所有終身監禁囚犯的判決，案件重新帶回法庭審理，凱魯安華刑罰被改為自2001年被捕日起的35年有期徒刑，並於本月3日獲釋返家。

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