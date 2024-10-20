印尼歷任最年長總統　73歲普拉伯沃正式就任

▲10月17日剛過73歲的普拉伯沃今天正式就任印尼總統，成為印尼史上最年長的總統。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者李宗憲雅加達20日專電

印尼今天舉行總統副總統就職典禮，新任總統普拉伯沃與副總統吉伯朗正式上任，73歲普拉伯沃成為印尼歷任最年長的總統，而前總統佐科威的長子、37歲的吉伯朗則是最年輕的副總統。

10月17日剛過73歲的普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天正式就任印尼總統，成為印尼史上最年長的總統。

普拉伯沃宣誓時說：「以神之名，我鄭重承諾，盡我所能、公正履行印尼總統職務，並遵守憲法，忠實執行法律和法規，並奉獻國家」。

「時代報」（Tempo）日前報導，過去宣誓就任時，年紀最長的前總統是哈比比（B.J. Habibie），他在61歲時就任印尼第3任總統。

普拉伯沃曾在2次總統大選中敗給佐科威，2019年大選後，被佐科威邀請擔任國防部長。這次是普拉伯沃第3次角逐總統大位，其副手是佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。

▲普拉伯沃副手是佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。（圖／達志影像／美聯社）

今年2月的總統大選中，普拉伯沃與吉伯朗以58.59%的得票率擊敗另外2組候選人。

吉伯朗原是商人，2010年在新加坡與澳洲完成學業後，返回印尼創業。他先是創立Chilli Pari餐飲服務，在2015年創立印尼國民美食「煎蛋餅」（Martabak）餐廳，在雅加達、泗水、棉蘭等地都有分店。

另外，他與弟弟、現任印尼團結黨主席卡桑（Kaesang Pangarep）一起成立烹飪新創公司及創立招聘平台。

雖曾說不入政壇，但吉伯朗2020年在多個黨派的支持下，投入梭羅市（Solo）市長選舉，並以超過8成的得票率獲得壓倒性勝利，當選梭羅市長。

今年他投入總統大選，成功躍上副總統大位，成為史上最年輕的印尼副總統。（編輯：田瑞華）