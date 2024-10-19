大馬80歲阿嬤開車迷路！　狂開百公里到泰國邊境被尋獲

▲馬來西亞80歲阿嬤獨自一人開車後失蹤。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名80歲的老婦人為了尋找女兒，獨自一人駕車外出，然而中途卻迷路，就這樣一路往北行駛，開到馬泰邊境的小鎮太子城。所幸最後成功被尋獲，家屬也已經接獲警方通報，前往當地警局接人。

根據《中國報》報導，一名黃姓網友表示，她與母親17日下午2時30分至2時45分左右，在亞羅士打的一間店內遇到這名年約80歲的華裔老婦人，當時老婦人向她表示，要去「春江園」找女兒，並表示自己是大山腳人。

網友上網搜尋後，卻發現所謂的「春江園」其實就在威省大山腳。於是她們進一步想了解情況，但是老婦人卻表示，不記得女兒的電話號碼，自己也沒有帶手機出門，隨後便離開店裡。

網友驚覺不對，擔憂老婦人出事，於是便和母親一起開車跟隨老婦人的車子，但是卻在17日下午3時30分左右跟丟。所幸她們提前拍下老婦人的車牌號碼，並透過車牌取得車子的訊息，在當天下午5時與老婦人的家人取得聯繫。

家屬獲報後隨即報警，並透過社群媒體尋找老婦人與車輛。最終老婦人在馬來西亞與泰國的邊境小鎮太子城被找到，而當地距離大山腳超過100公里。家屬接獲警方的通知後，也立刻趕往太子城將老婦人接回家。