印尼總統普拉伯沃就職典禮　美中多國出席

▲印尼第8任總統副總統就職典禮今天上午在雅加達的議會大廈舉行。圖為印尼新任總統普拉伯沃。（圖／路透）
文／中央社記者李宗憲雅加達20日專電
印尼今天舉行總統副總統就職典禮，新任總統普拉伯沃與副總統吉伯朗上午將在議會大廈出席典禮儀式。美國官方代表團、馬來西亞首相安華及中國國家副主席韓正等各國代表也會出席祝賀。
印尼第8任總統副總統就職典禮今天上午在雅加達的議會大廈舉行，新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）將宣誓就職，多國派代表出席儀式。
美國駐印尼大使館表示，總統拜登（Joe Biden）派美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）率領代表團出席典禮。代表團成員包括美國駐印尼大使雷荷花（Kamala Shirin Lakhdhir）、美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）、美國印太司令部司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）、美國國務院亞太助卿康達（Daniel J. Kritenbrink）及總統特助及東亞暨大洋洲事務資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）。
印尼安塔拉通訊社（ANTARA News）報導，德國前總統沃爾夫（Christian Wulff）、俄羅斯第一副總理曼特羅夫（Denis Manturov）、越南國家副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）、卡達副首相阿提亞（Khalid bin Mohamed Al Attiyah）、汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）等人已抵達雅加達，將出席印尼總統就職典禮。
另外，綜合各國媒體報導，中國國家副主席韓正、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、新加坡總理黃循財、柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）皆會出席典禮。
「時代報」（Tempo）指出，韓正19日傍晚抵達印尼後，隨即與隔天將卸任的總統佐科威（Joko Widodo）見面。2人會議不對外公開，因此無法得知雙方談話內容。
「時代報」引述中國官媒報導指出，佐科威14日與中國國家主席習近平通話，2人在電話中討論佐科威擔任總統10年來的印尼與中國關係。（編輯：田瑞華）
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