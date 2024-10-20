　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼總統普拉伯沃就職典禮　美中多國出席

▲▼ 印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）。（圖／路透）

▲印尼第8任總統副總統就職典禮今天上午在雅加達的議會大廈舉行。圖為印尼新任總統普拉伯沃。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲雅加達20日專電

印尼今天舉行總統副總統就職典禮，新任總統普拉伯沃與副總統吉伯朗上午將在議會大廈出席典禮儀式。美國官方代表團、馬來西亞首相安華及中國國家副主席韓正等各國代表也會出席祝賀。

印尼第8任總統副總統就職典禮今天上午在雅加達的議會大廈舉行，新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）將宣誓就職，多國派代表出席儀式。

美國駐印尼大使館表示，總統拜登（Joe Biden）派美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）率領代表團出席典禮。代表團成員包括美國駐印尼大使雷荷花（Kamala Shirin Lakhdhir）、美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）、美國印太司令部司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）、美國國務院亞太助卿康達（Daniel J. Kritenbrink）及總統特助及東亞暨大洋洲事務資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）。

印尼安塔拉通訊社（ANTARA News）報導，德國前總統沃爾夫（Christian Wulff）、俄羅斯第一副總理曼特羅夫（Denis Manturov）、越南國家副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）、卡達副首相阿提亞（Khalid bin Mohamed Al Attiyah）、汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）等人已抵達雅加達，將出席印尼總統就職典禮。

另外，綜合各國媒體報導，中國國家副主席韓正、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、新加坡總理黃循財、柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）皆會出席典禮。

「時代報」（Tempo）指出，韓正19日傍晚抵達印尼後，隨即與隔天將卸任的總統佐科威（Joko Widodo）見面。2人會議不對外公開，因此無法得知雙方談話內容。

「時代報」引述中國官媒報導指出，佐科威14日與中國國家主席習近平通話，2人在電話中討論佐科威擔任總統10年來的印尼與中國關係。（編輯：田瑞華）

ET快訊
五角大廈「極機密情報」外洩！
白種元去過！　板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄
休假才剛騎車離營！20歲八軍團士兵遭撞飛　一度命危插管
許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲
孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次！家長裝死一起
國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11／5起台北轉運站2樓變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

感冒遵循醫囑多喝水服藥　澳洲女「1天喝4公升水」險喪命

北韓聲稱平壤遭無人機入侵　南韓軍方回應！控「多次」空飄垃圾氣球

行李箱藏屍！日本電鋸分屍案首開庭　死者生前慘遭虐被逼吃糞

五角大廈「極機密情報」外洩！暗示以色列擁有核武　報復行動曝光

未爆彈炸出大坑　宮崎機場滑行道「又有金屬反應」！開挖結果出爐

印尼總統普拉伯沃就職典禮　美中多國出席

他露營失蹤慘死野外！友稱被熊襲擊　驗屍報告「遭人以刀斧砍殺」

川普內閣猜猜樂！　外媒點名「友台派3人」任國務卿

美國小島碼頭「連接橋坍塌」多人落水！　至少7人死亡

狗狗爬上埃及金字塔頂！　畫面曝光爆紅

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

感冒遵循醫囑多喝水服藥　澳洲女「1天喝4公升水」險喪命

北韓聲稱平壤遭無人機入侵　南韓軍方回應！控「多次」空飄垃圾氣球

行李箱藏屍！日本電鋸分屍案首開庭　死者生前慘遭虐被逼吃糞

五角大廈「極機密情報」外洩！暗示以色列擁有核武　報復行動曝光

未爆彈炸出大坑　宮崎機場滑行道「又有金屬反應」！開挖結果出爐

印尼總統普拉伯沃就職典禮　美中多國出席

他露營失蹤慘死野外！友稱被熊襲擊　驗屍報告「遭人以刀斧砍殺」

川普內閣猜猜樂！　外媒點名「友台派3人」任國務卿

美國小島碼頭「連接橋坍塌」多人落水！　至少7人死亡

狗狗爬上埃及金字塔頂！　畫面曝光爆紅

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

4明星好友同晚得金鐘獎！3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

澱粉「吃對時間點」不會胖！　研究：還燃燒更多脂肪

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

黑豹旗／華僑高中對甲組撐到4局　壽山教頭按讚：守備判斷佳

《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

獨／飯糰加蛋只要5元被讚爆：台北的良心　業者：還賣20元太誇張

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

狗狗爬上埃及金字塔頂！　畫面曝光爆紅

北韓按摩妹被逼提供「特殊服務」！

私人官邸遇襲！　納坦雅胡怒控真主黨意圖暗殺：嚴重錯誤

美知名設計師遊故宮　「穿太前衛」被驅離！

中國駐緬甸領事館　遭「爆炸裝置破壞」

美國密西西比州爆校園槍擊案　釀3死8傷

他慘死野外！友稱被熊襲擊　驗屍竟是遭人砍殺

川普內閣2.0預測　外媒點名「友台派3人」

2辣妹「穿比基尼」遠端辦公誇張畫面曝！

雪梨海灘「神秘黑球」化驗結果出爐

美國小島碼頭「連接橋坍塌」至少7人死亡

中國男酒駕撞死人　日本檢方：不算危險駕駛

G7防長重申支持烏加入北約　憂共軍對台軍演

更多熱門

相關新聞

馬80歲阿嬤開車迷路！狂開百公里到泰國邊境

馬80歲阿嬤開車迷路！狂開百公里到泰國邊境

馬來西亞一名80歲的老婦人為了尋找女兒，獨自一人駕車外出，然而中途卻迷路，就這樣一路往北行駛，開到馬泰邊境的小鎮太子城。所幸最後成功被尋獲，家屬也已經接獲警方通報，前往當地警局接人。

遇亂流飛機餐四散！乘客傻眼：頭上撿到飯粒

遇亂流飛機餐四散！乘客傻眼：頭上撿到飯粒

男子岸邊拍照遭巨浪捲走　同伴還笑出聲

男子岸邊拍照遭巨浪捲走　同伴還笑出聲

4台人在大馬表演被抓走！被關7天終獲釋

4台人在大馬表演被抓走！被關7天終獲釋

印尼保母虐死同鄉1歲童　詭辯小孩「中邪亂撞」

印尼保母虐死同鄉1歲童　詭辯小孩「中邪亂撞」

關鍵字：

印尼就職Prabowo Subianto普拉伯沃東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面