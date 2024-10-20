私密處撕裂、頭部大流血！女遭2外勞性侵　被告稱不舉判9年鞭9下

▲受害女子遭性侵，隔日被路過的人發現時，衣衫不整、頭部大量流血。（示意圖／視覺中國，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡2022年發生2名孟加拉籍勞工企圖輪流性侵酒醉女子的事件，受害女子隔日被發現時早已衣衫不整、頭部大量流血，一查私密處有撕裂傷，展開性侵調查。此案其中一名被告18日承認企圖性侵，被判處坐牢9年、鞭9下。

新明日報報導，事發於2022年3月8日午夜，32歲孟加拉籍男子艾哈邁德（Ahmed Rayhan）與38歲孟加拉籍男子阿拉姆（Alam Foysal）酒後搭地鐵返回宿舍，但在車廂上發現32歲喝醉的受害女子。當時女子早已醉到無法正常對話，時而坐在地上、時而起身坐在座位上，當列車抵達大士西路地鐵站時，兩人把女子帶下車，面對地鐵站人員的詢問，兩人謊稱女子就住在附近，要帶她回家。

阿拉姆把受害女子帶到高架橋下的草地性侵得逞，艾哈邁德見狀忍不住也伸出狼爪，但因不舉，嘗試多次沒能得逞放棄，隨後阿拉姆再一次性侵女子。兩人完事後搭乘計程車在凌晨2時許返回宿舍。

受害女子則是衣衫不整蜷縮在高架橋下，頭部大量流血，直到上午7時許才被人發現緊急送醫。經查，女子私密處有撕裂傷，警方隨即朝性侵方向調查，並在女子私密處發現阿拉姆的精液與DNA，艾哈邁德牛仔褲內側取得受害女子DNA，艾哈邁德與阿拉姆兩人均落網。

針對此案，艾哈邁德18日承認企圖性侵，被判處坐牢9年、鞭9下，阿拉姆的部分則是處於審理階段。艾哈邁德律師指出，艾哈邁德當時以為阿拉姆要把女子交給地鐵站人員，卻沒想到其實是要伸出狼爪，且艾哈邁德見狀也被慾望沖昏頭，犯下人生最大錯誤，悔不當初。