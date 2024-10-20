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中華景觀協進會精彩論壇　淨零時代下景觀新角色促進「與自然共好」人類美好生活

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

▲中華景觀協進會舉辦「淨零時代：景觀與自然共好」倡議論壇，吸引許多專家學者及對環境保育的有志之士一同參與。（圖／記者張芳瑜攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

氣候變遷為全世界帶來各種挑戰，迫使自然環境與人類社會為此產生巨大改變，大至國家小至個人都以追求淨零排碳、守護環境為首要任務，人人都有責任發揮所長積極應對，而與自然環境息息相關的景觀專業也當仁不讓，從評估、規劃、設計到施工等不同尺度、不同階段都嘗試回應淨零時代的各種環境倡議行動，中華景觀協進會更特地選在10月19日（六）舉辦「淨零時代景觀與自然共好倡議論壇」，邀請六位重量級的產官學研專家齊聚討論，希望以「與自然共好」為核心凝聚共識，促進跨界合作與交流，為未來的景觀設計與環境保護工作提供指導方向。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

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▲眾多重量級專家參與「淨零時代：景觀與自然共好」倡議論壇，協辦單位如中華民國景觀學會、中華民國園藝花卉商業同業公會全國聯合會等也熱情參與。

中華景觀協進會創辦人蔡秀瓊致詞時感謝協會創建以來，許多景觀、環境與生態的產學界菁英一同努力，此次論壇台上台下也有來自全台不少的土木、水利、建築專家，期待透過專業人士的合作，讓景觀法儘早實現，為臺灣的未來環境創造更美好的前景。協會理事長藍麗珠也認同立法是改善生活與生態環境的重要一步，她笑說「我們都希望能夠愛這片土地」，因此努力推動專家間的對話與交流、催生景觀法的立法進程，「要讓更多人感動更多人」，聚集眾人之力保護生態讓生活共好。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

▲▼中華景觀協進會創會人蔡秀瓊（上圖）和理事長藍麗珠（下圖），都希望聚集眾人之力催生景觀法，保護生態讓生活共好。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

擔任立委時積極推動景觀法的臺灣海洋環境保護學者邱文彥表示，氣候變遷雖然帶來危機但也帶來轉機，專業人士如景觀建築師和生態保育者，可藉此重新審視自己的角色，尤其是景觀建築師，他認為應該扮演服務者統合各行業、引領氣候行動，「就像樂團指揮一樣，帶領每個樂器演奏出和諧的樂章」。邱文彥相當認可日本將良好景觀視為國民共同資產的理念，「所謂景觀不只有硬體，還包含了文化、歷史、社會和人們的生活與經濟活動」，因此國家必須有更全面的視野及格局。

邱文彥提倡回歸崇敬自然、修復自然，且不光是陸地，對於台灣這樣的島嶼國家而言，海洋保護與利用也應納入整體規劃考量，「促成地景、海景，甚至是聲景的全景觀保全」，這一切需要尊重專業評估和技術，異業合作才能達成共好。邱文彥更以歐盟自然復育法2月通過、8月生效為例，表示由國家制定政策，研思短中長期行動更具影響力，這仰賴立法（景觀法）完成，即使需要許久時間但腳步不能停。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

▲邱文彥教授與會，談到氣候變遷下環境的危機與轉機，認為政府應要有「視野」並趕緊做出行動、加強溝通教育。

長年投入社運、致力環境保護的台灣生態學會理事蔡嘉陽，分享他近年回歸專業、追隨大杓鷸候鳥遷徙見聞，水鳥的遷徙路線穿越多個國家，因此他去了中國、俄羅斯、蒙古、蘇格蘭、英國等地，見到了濕地、草原、高地等自然壯闊風光，但也看到了中國土地開發，如水稻田與玉米田的擴張，導致候鳥的繁殖地受到威脅，「水鳥的遷徙範圍被迫往俄再多飛一千多公里」；而台灣同為候鳥遷徙必經之地，景觀不輸國外，論壇中展示了中央山脈起點烏岩角、活火山龜山島、火山口磺嘴池、濁水溪河口濕地等影像，美景令人震撼陶醉。

蔡嘉陽笑說台灣好比東亞的諾亞方舟，保留了許多物種和適合的生態環境，但進行開發時卻破壞了生態，為了短時間內達到非核家園的目標，「離岸風場、風機設計等都無法全面環評」，衝擊鳥類棲息地、噪音造成白海豚的傷害等，就連文化歷史建物如福寶退輔會宿舍都拆掉，只為做太陽能板，消耗了生態資源、農漁產業和文化資產，十分不值。他呼籲政府切勿短視近利「削台灣生態環境之足，適2025年非核家園之履」，而是應該「用每一雙腳和眼睛好好看看台灣這片土地的美，才是真正愛台灣」。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

▲台灣生態學會理事蔡嘉陽認為，不該只以人類發展的眼光來看待山林、海洋，追求與自然共好才能永續家園。

中華民國景觀學會榮譽理事長劉柏宏，認為台灣已經在推動2050淨零目標，但目前仍存在資訊不清晰、缺乏系統性等問題，因此需要業界和民間力量的積極參與，他提出淨零政策下的新景觀系統，可以利用民間資源如國土城鄉綠網、台灣步道守護網、動物路殺社、河溪守護網，以及地震、環境基質等資料，這些台灣生態系統的第一線數據，有助於識別潛在的環境危機，幫助景觀分析、規劃城鄉空間和國土發展。

劉柏宏表示，要打造宜居韌性城市需要建構環境分區系統，「像是桃園、台北、基隆都是不同的地景系統，需要不同的都市發展，景觀專業人士需判讀哪裡應發展、哪裡應該保護」，結合科技和數據發展出系統化的景觀規劃工具，一方面讓政府制定的政策更加精確且具可持續性，另一方面則要向一般民眾溝通，像是他參與的台北內湖大港墘公園實現90%綠覆率、政大指南溪從直線疏洪水道變成曲線水系統等，「這些都有跟居民討論出共好做法」，劉柏宏強調政府若能聽取民間意見，政策制定將更符合實際需求。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

▲劉柏宏以自身參與工程為例，說明景觀和環境專業如何與台灣的國家策略結合，進行生態保護和系統化的景觀規劃。

逢甲大學特聘客座教授曾梓峰則是疾呼，解決氣候變遷帶來的種種問題，不應該只停留在倡導價值的層面，而是要具體落實如何在社會中推動「自然為本」的解決方案，景觀不再只是美醜，而是有了新的時代角色，除了一般人認為的種花種草或增添綠地之外，景觀要成為社會和城市生活中不可或缺的載體，並以自然為本進行各項規劃和建設，才能達到與自然共生的目標。

曾梓峰舉德國柏林為例，政府提出的「柏林城市自然公約」重新檢討人們對於都市發展的控制，一個城市該如何自然成長、多元地景共好？景觀是最主要的領頭羊，但台灣目前仍只是將景觀納入都市計畫細項內，反而使得土地使用管制內容無法包容全部脈絡，他認為應該要師法國外，從土地使用品質和性質進行管制，「禁止、避免、平衡、補償、促進、發展這些都是工具，要有系統法治化才能落實」，有了立法，相關的交通、水利、土木工程、文化社會等各部門才能更順利互相共構，創造自然與人類活動緊密結合的城市，從而真正實現2050年淨零碳排放的目標。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

▲在應對氣候變遷和達到淨零碳排放的過程中，曾梓峰認為景觀應該被視為自然解決方案的核心。

中華民國生態專業技術服務商業同業公會理事長黃于玻，以生態專業回應社會需求，他舉例像是企業受到ESG評價，若是無法負起生態責任，就可能出現投資壓力，公部門也一樣有著以身作則的壓力，但卻常常因為缺乏相關知識或技術而踩到「地雷」，導致了很多不必要的錯誤和衝突。像是苗栗的光電發展與石虎棲地保護問題，之所以綠能發展與生態保育產生矛盾，往往來自缺乏前期溝通所引發；黃于玻暖心看待這個過程，他認為非專業人士本來就會犯錯，甚至連專業人士也可能因為技術不足而遭受批評，因此重要的是跨領域合作時，彼此之間花更多的時間溝通與包容。

黃于玻笑說台灣是個寶島，有許多保育物種都在淺山範圍和人類共存，因此生態保育與經濟發展之間難有平衡，這時候不妨改以「景觀發展」角度來看待，從「不要做什麼」轉變成「去做些什麼」，他表示人類需要的公園、高速公路等透過適當規劃也能成為物種的庇護所，人類也能與自然共好，「大地復健工作」需要統合出一個全新領域，社會各界異業合作，讓生態不是一個問題而是一項可受討論的議題。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

▲黃于玻強調在開發過程中需要更多的溝通與跨領域合作，生態保育不僅僅是專業人士的責任，而是全社會的共同任務。

中華景觀協進會榮譽理事長郭瓊瑩指出，台灣生態多樣性堪稱是世界級寶藏，而未來人口將有80%集中於都市，因此必須更加關注自然與城市的和諧發展，「景觀要結合自然與社會科學，提供美學與實用兼具的設計，以提升人們的生活質感」，她強調這個觀念並非創新，而是兩千多年前老子就已提出「道法自然」談環境保護，而與自然共好的結果最終也能提供人類更好的生活福祉。

郭瓊瑩表示，該從walking in the air變成down to the earth，景觀規劃必須跨越物理和行政界線，並從流域、海域等廣泛角度進行考量；至於城市規劃方面，則是要將設計應融入生態美學，她舉例從停車場到高架橋都能綠化，提升整體的綠覆率與美感，呼籲政府與專業合作，不只是與自然共好，還能推動綠色產業帶來經濟發展，另外當景觀美化成為日常生活的一部分，人們也會更加愛護自己的生活環境，創造共贏局面。

▲▼中華景觀協進會,淨零,景觀,生態,開發,環境。（圖／記者張芳瑜攝）

▲郭瓊瑩鼓勵各行業在景觀設計中採取科學證據為基礎的做法，以實現永續發展，打造美而舒適的環境讓人喜歡生活、從而愛上台灣這片珍貴的土地。

論壇精彩探討了景觀專業在面對淨零排碳挑戰中的重要性，強調景觀設計要兼顧生態保護和社會需求，專家們期待加速景觀法的立法，並強調跨領域合作的必要性，因為氣候變遷其實影響著我們每個人的生活，因此論壇內容不僅公部門要重視，每個人也應該關注。景觀設計不再只是美化環境，而是改善生活品質的重要手段，透過更全面的規劃與技術，專業景觀人士可以為未來打造一個更可持續的環境，讓自然和城市生活和諧共存。

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