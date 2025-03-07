今明「春寒料峭」11℃　下週熱如夏超過30度

▲今明仍受冷氣團影響，週日起回溫。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(7)日水氣通過、中部以北易有局部短暫雨，北台灣偶有較大雨勢。今晚、明(8日)晨「春寒料峭」仍在11度左右，下週(9)日回暖，高溫30度以上。下週六（15日）另一鋒面接近。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(7)日水氣通過、中部以北易有局部短暫雨，北台灣偶有較大雨勢，南部影響較小；受「大陸冷氣團」影響，中部以北濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態。

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今晚、明(8日)晨北台灣少部分平地的最低氣溫、仍在11度左右，「春寒料峭」、應注意保暖。明白天起冷空氣微幅減弱，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率；北台灣仍濕冷、應持續注意保暖。

今日各地區氣溫為：北部10至17度、中部12至21度、南部14至28度、東部12至25度。

▲最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)，模擬下週二(11日)暖氣團增強，籠罩華南至台灣一帶。 （圖／翻攝洩天機教室）

下週(9)日白天起至下週三(12日)、暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；下週日氣溫漸升，下週一(10日)至週三、高溫再回升至30度以上。

下週四(13日)鋒面掠過北部近海，大氣趨不穩定，下週五(14日)暖氣團又增強；下週六(15日)另一鋒面接近，大氣趨不穩定，16日鋒面通過，冷空氣的南侵。但超過一週的模擬，各國模式對於鋒面的位置及鋒後冷空氣的南侵，在時間、空間上皆有差異，且持續調整，需密切觀察最新資料。