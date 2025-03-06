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紅鸞星動、戀情來了！　4生肖桃花朵朵開

紫微斗數老師姚本軍指出，「紅鸞星」動對4個生肖的人感情運勢上有不同影響。（示意圖／Pixabay）

▲紫微斗數老師姚本軍指出，「紅鸞星」動對4個生肖的人感情運勢上有不同影響。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

紫微斗數老師姚本軍在臉書粉專指出，紅鸞星在紫微斗數中是感情、婚姻、人際關係密切相關的吉星，象徵桃花運和情感發展。在2025年乙巳年紅鸞星動，將對4個生肖的人感情運勢產生不同影響，但關鍵在於他們如何掌握紅鸞星帶來的能量，使感情運更加順遂。

●生肖狗：桃花降臨，主動出擊才能脫單

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2025年紅鸞星進入屬狗者的身上，代表將迎來感情上的好機會，無論單身還是有對象的人，感情運都會變得特別旺盛。

單身者容易遇到心儀的對象，今年千萬別宅在家，多出門參與社交活動或聚會，可以透過朋友介紹或是興趣社群來拓展人脈，都能增加異性緣；若本身比較害羞，不妨多提升自己的社交能力，學習如何與異性互動，散發自身有魅力的一面。

有伴侶的人則要學會珍惜彼此，別讓感情變成習慣，要懂得營造浪漫，才能讓關係更穩固。

●生肖鼠：夫妻宮動盪，感情需要經營

2025年紅鸞星進入屬鼠者的身上，屬4個生肖中感情上變化較大的，今年容易有戀愛、結婚的機會，但同時伴隨一些挑戰。

單身者則有機會遇到有發展可能的對象，須注意對方是否真的適合自己，別因為一時激情而過度投入，經營出一段不成熟的感情；今年在感情方面，需要細心經營，穩定發展才是關鍵。

已婚或有穩定關係的人，可能因為雙方價值觀、彼此生活習慣不同而產生爭執，建議相處時多溝通，避免冷戰或過度固執。

●生肖蛇：異性關係複雜，界線要拿捏好

2025年紅鸞星進入屬蛇者的身上，今年在人際關係、尤其是與異性的互動上，會有較多變化，有可能在職場、朋友圈、合作夥伴中出現曖昧關係，要小心爛桃花的情況發生。

單身者有機會遇到看似不錯的對象，但對方可能還有其他感情糾葛，因此在發展戀情前要多留意，不要太快投入。

已經有伴侶的人，則要注意與異性朋友、同事保持適當距離，避免讓另一半產生不安全感，影響感情穩定。

●生肖虎：財運與感情交錯，理性面對感情投資

2025年紅鸞星進入屬虎者的身上，代表感情運與財務將產生一定的關聯性，可能因為透過工作或財務往來而認識心儀的對象，例如合作夥伴、商務往來的異性等。

單身者若想發展感情，建議多參加與工作或投資相關的社交活動，會有意想不到的好機會；不過屬虎者今年也要注意不要因為感情影響財務決策，例如過度為戀人花錢、投資愛情卻忽略了自身經濟狀況，或因為錢財問題導致感情生變。

有伴侶的人則要注意財務分配，避免因金錢問題而產生摩擦，影響感情穩定。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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