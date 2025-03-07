冷氣團發威今晨10.3℃　2縣市低溫特報！週日回溫

記者葉國吏／綜合報導

大陸冷氣團影響，氣象署針對苗栗縣、金門縣發佈低溫特報，今晨最低溫出現在新北市石碇區10.3度。這波冷氣團影響到明天，週日開始回溫。

▲冷氣團發威，今晨低溫10.3度。（示意圖／ETtoday資料照）

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今天（7日）大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，清晨中部以北及宜蘭低溫12-14度，其他地區約15、16度，白天氣溫和今天類似，北部及宜蘭高溫15、16度，中部及花蓮17-20度，其他地區21-24度；離島氣溫：澎湖14-17度、金門10-14度，馬祖7-10度。

降雨方面，清晨以前降雨偏向在迎風面的北部及宜蘭，其他地區降雨較少，白天開始隨著新一波華南雲雨區東移，降雨逐漸增多，中部以北、宜花地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

▲苗栗、金門低溫特報。（圖／中央氣象署）

3/8(週六)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部14-19度，中部14-24度，南部16-27度，花東17-24度；澎湖14-17度，金門11-18度，馬祖9-13度。

3/9(週日)大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚仍涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部15-22度，中部15-26度，南部17-28度，花東19-25度；澎湖16-19度，金門13-19度，馬祖10-13度。

3/10(週一)-3/12(週三)東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；台南以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫：北部及東北部15-27度，中部16-30度，南部18-31度，花東20-27度；澎湖16-24度，金門14-23度，馬祖11-17度。

▲冷氣團影響到明天，週日回溫。（圖／中央氣象署）

3/13(週四) 鋒面位於台灣北部海面；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部17-26度，中部20-29度，南部21-30度，花東21-27度；澎湖20-26度，金門16-24度，馬祖13-18度。

3/14-3/16鋒面逐漸接近及通過、東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。