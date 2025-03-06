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知名電商平台「悠活農村」突關閉！爆欠款百萬　民眾儲值金拿不回

商平台悠活農村被控欠款。（圖／翻攝悠活農村臉書）

▲電商平台「悠活農村」被控欠款。（圖／翻攝悠活農村臉書）

圖文／CTWANT

知名電商平台悠活農村賣海鮮水果，也賣米其林必比登推薦的餐廳餐點，不少民眾都是該網站會員。怎料近日負責人過世，官網關了，客服專線也沒人接電話，民眾儲值金也無法拿回來，還有多家米其林必比登推薦的餐廳控積欠款項，金額超過百萬。

據東森新聞報導，近日有民眾想到悠活農村買商品，發現官網進不去，民眾不只買不到東西，儲值金也拿不回。受害顧客說，「其實如果他們真的是不想經營，不是金額（錢）的問題，是他們這樣子（不回應）跑了，有點不太道德。」

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據悉，全台也有超過20家供應商控悠活農村欠款，初估金額達221萬元。台中知名上海菜餐廳滬舍餘味表示，「11月、12月、1月，這三個月的款項，總共是16萬多。」去年出貨後等半年都沒入帳。業者嘆，做白工有點受挫折。

過去知名嘉義林聰明沙鍋魚頭也跟悠活農村賣沙鍋菜，合作多年最後終止合約。另一家必比登肉圓也是受害者。肉圓業者指出，「我們都是供應商，然後我們提供貨給他們去賣，然後變成我們貨有出去，然後帳款沒有進來。」據說該網站把房子貸到第三胎，應該是真的沒錢付。

據了解，目前受害廠商已組自救會，想靠集體訴訟拿回血汗錢。對此，業者尚未回應。

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