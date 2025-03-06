家族企業一團亂「父子女超可怕」　員工崩潰：公司還能活著真強

▲原PO在家族企業上班。（示意圖／資料照ETtoday）



網搜小組／劉維榛報導

「家族企業真的不要去！」一名女網友抱怨，公司經營模式一團亂，爸爸整天追劇睡覺、兒子亂投資花錢、女兒公主病發作，各種荒唐行徑讓她懷疑怎麼還沒倒？文章引發討論，有苦主也分享，「待過家族企業+1，老闆根本邪教主義，要員工高度膜拜」，阿姨、舅舅還擔任主管，「超級可怕！」

一名女網友在Dcard透露，她在某家族企業上班，老闆就是爸爸本尊，每天來公司不是上班，而是追劇、打手遊、睡午覺2小時，甚至還自備枕頭棉被，標準的「擺爛董事長」。公司經營方式也極度傳統，該省的不省，該花的不花，還朝令夕改，搞得員工無所適從。

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原PO繼續說道，兒子則掛著「經理」頭銜，卻不管公司正業，反而推銷自己亂投資的產品，甚至直接把公司資本燒光。特別迷信的他，愛拜拜卻把供品全吃光，還請了一個「綠茶助理」，工作不會做也不會主動求問，最後變成經理自己來問。

至於老闆女兒非常公主病，還是個拖延症大王，工作一拖再拖，還動不動外出按摩或處理私事，等到事情火燒屁股了才在生氣。原PO直言，女兒私下很愛大小聲，開會卻什麼都不敢說，問了一堆人意見，每次都改來改去，讓員工苦不堪言。最後，原PO搖頭感嘆，這間到現在還可以存活真的很厲害。

底下網友也熱議，「待過家族企業+1，老闆根本邪教主義，要員工高度膜拜、崇拜，女兒什麼都不會做，兒子掛名實際在國外讀書，各單位主管阿姨、堂姊、舅舅...超級可怕」、「家族企業真的很多八點檔，親戚就是共同經營一間公司，後來內鬥超嚴重，連家族聚會都會吵」、「可以存活不是他們厲害，是底下為了生存還需要薪水的厲害」、「我之前待的是第二代在接管，爸爸愛畫大餅，沒內涵沒實力沒擔當，又沒投資眼光一直賠錢的敗家子；兒子是沒頭腦的怪人+嬤寶+只會玩電腦」。