　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家族企業一團亂「父子女超可怕」　員工崩潰：公司還能活著真強

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO在家族企業上班。（示意圖／資料照ETtoday）

網搜小組／劉維榛報導

「家族企業真的不要去！」一名女網友抱怨，公司經營模式一團亂，爸爸整天追劇睡覺、兒子亂投資花錢、女兒公主病發作，各種荒唐行徑讓她懷疑怎麼還沒倒？文章引發討論，有苦主也分享，「待過家族企業+1，老闆根本邪教主義，要員工高度膜拜」，阿姨、舅舅還擔任主管，「超級可怕！」

一名女網友在Dcard透露，她在某家族企業上班，老闆就是爸爸本尊，每天來公司不是上班，而是追劇、打手遊、睡午覺2小時，甚至還自備枕頭棉被，標準的「擺爛董事長」。公司經營方式也極度傳統，該省的不省，該花的不花，還朝令夕改，搞得員工無所適從。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO繼續說道，兒子則掛著「經理」頭銜，卻不管公司正業，反而推銷自己亂投資的產品，甚至直接把公司資本燒光。特別迷信的他，愛拜拜卻把供品全吃光，還請了一個「綠茶助理」，工作不會做也不會主動求問，最後變成經理自己來問。

至於老闆女兒非常公主病，還是個拖延症大王，工作一拖再拖，還動不動外出按摩或處理私事，等到事情火燒屁股了才在生氣。原PO直言，女兒私下很愛大小聲，開會卻什麼都不敢說，問了一堆人意見，每次都改來改去，讓員工苦不堪言。最後，原PO搖頭感嘆，這間到現在還可以存活真的很厲害。

底下網友也熱議，「待過家族企業+1，老闆根本邪教主義，要員工高度膜拜、崇拜，女兒什麼都不會做，兒子掛名實際在國外讀書，各單位主管阿姨、堂姊、舅舅...超級可怕」、「家族企業真的很多八點檔，親戚就是共同經營一間公司，後來內鬥超嚴重，連家族聚會都會吵」、「可以存活不是他們厲害，是底下為了生存還需要薪水的厲害」、「我之前待的是第二代在接管，爸爸愛畫大餅，沒內涵沒實力沒擔當，又沒投資眼光一直賠錢的敗家子；兒子是沒頭腦的怪人+嬤寶+只會玩電腦」。

【延伸閱讀】

►「不要你了」嗆完失蹤　孩大哭20分鐘！店員怒吼1句...爸媽秒出現

►雄中畢旅「2小時新竹殺到101」　巨城出絕招：老闆交代！萬人噴笑

►手搖飲「半糖竟不是5分糖」　醫曝真相！網傻：以為1分糖很少

►媽媽大鬧超商！要看監視器「國三兒有無偷買飲料」　警：非常恐怖

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔
阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

雲云技術長遭董座砍死　特斯拉車友曝「相處回憶」哀悼遺憾

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

雲云技術長遭董座砍死　特斯拉車友曝「相處回憶」哀悼遺憾

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

砲轟《ESPN》球評是傻子　巴克利：只會談勇士和湖人

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

泌尿醫曝腎虧5大跡象　晨勃減少也是警訊

更多熱門

相關新聞

爸爸解定存　她突收「100萬匯款通知」嚇到噴飯

爸爸解定存　她突收「100萬匯款通知」嚇到噴飯

不少父母會從孩子還小時幫他存錢，有人選擇投資保單，也有人選擇定存，一名女網友表示，中午突然收到入帳通知，金額居然是100萬元，吃飯吃到一半差點噴飯，原來是爸爸解了定存，而且這筆錢本來就是給要給她的，突然收到一桶金讓她很興奮，也求助網友該如何投資，貼文掀起討論。

姊要去越南員旅「行程表少2項」畫質比影印10次還爛

姊要去越南員旅「行程表少2項」畫質比影印10次還爛

台北租屋「房東都有一位美國兒子」！萬人狂點頭

台北租屋「房東都有一位美國兒子」！萬人狂點頭

科技巨頭再縮編！IBM中國投資公司停工　去年已裁千人

科技巨頭再縮編！IBM中國投資公司停工　去年已裁千人

台中女帶兒子販毒！海洛因藏嬰兒車

台中女帶兒子販毒！海洛因藏嬰兒車

關鍵字：

家族企業爸爸兒子女兒公司薪水

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面