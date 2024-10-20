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台南下營台灣龜生態園區啟用　黃偉哲：提供舒適棲息及產卵地

▲台南下營武承恩公園的台灣龜生態園區辦理啟用儀式，台南市長黃偉哲及立委林俊憲、賴惠員與議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智皆到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南下營武承恩公園的台灣龜生態園區辦理啟用儀式，台南市長黃偉哲及立委林俊憲、賴惠員與議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智皆到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市下營區「武承恩公園」蘊含豐富生態資源，是重要休憩及生態環境教育場所，為提升公園的整體效益，下營區公所規劃景觀環境改善工程，增設上下層水岸護坡、無障礙空間建構和綠美化等設施，致力打造具備永續性、環保、美觀、休憩與環境教育功能的多元生態台灣龜生態公園。

20日武承恩公園的台灣龜生態園區辦理啟用儀式，台南市長黃偉哲及立委林俊憲、賴惠員與議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智皆到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，感謝下營上帝廟的幫助，為武承恩公園的烏龜打造一個舒適的棲息、產卵地，亦感謝下營國小與之合作，讓生態園區更加圓滿。烏龜是長壽跟吉祥吉利的象徵，希望藉由生態園的啟用，保佑大家都平安、健康、幸福。

▲台南下營武承恩公園的台灣龜生態園區辦理啟用儀式，台南市長黃偉哲及立委林俊憲、賴惠員與議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智皆到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下營區公所說明，該計畫旨在改善龜類生活棲息地的自然環境，並藉由綠美化工程提升區域的生態價值與社區福祉。工程完工後，下營國小將設立生態解說牌，以增進學童對龜類保護及生態環境保育的認識。

為保護與兼顧環境生態，下營區公所今年8月15日安排會勘，邀請烏龜保育專家學者、下營國小、下營上帝廟及設計廠商等相關人士進行討論，計劃將台灣龜的活動範圍從武承恩公園串連至下營國小內，並設計和建造生態廊道，連結主要棲息地，促進本土龜的遷徙與交流。

▲台南下營武承恩公園的台灣龜生態園區辦理啟用儀式，台南市長黃偉哲及立委林俊憲、賴惠員與議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智皆到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此計劃由下營公所編列經費改善，並於9月底完成台灣龜生態園區建置工程，利用學校閒置空間提供龜類更多樣化的生活環境。希望這項計畫不僅能保護龜類的生存環境，還能讓整個下營區享有更健康和美麗的生活環境。

下營上帝廟主委姜金利則建議在當地社區舉辦保育講座和工作坊，提高居民對龜類保護和生態保育的意識。這些活動亦可結合專家講解和實地體驗，幫助居民更深入了解生態系統，並鼓勵大家參與保育行動。

▲台南下營武承恩公園的台灣龜生態園區辦理啟用儀式，台南市長黃偉哲及立委林俊憲、賴惠員與議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智皆到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下營國小校長姜秋蘭表示，該校樂意提供校園腹地作為烏龜的棲息地，讓牠們安全地生存和繁衍，這不僅是對當地生態保護的具體行動，也是對學生進行環境教育的絕佳機會。

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