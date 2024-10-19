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雪梨海灘「神秘黑球」化驗結果出爐！　來源依舊成謎

▲▼數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！。（圖／翻攝自Facebook／Randwick City Council）

▲雪梨海灘出現上千顆「神秘黑球」，當局擔心帶有劇毒，緊急封鎖海灘。（圖／翻攝自Facebook／Randwick City Council，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨海邊15日起陸續出現2000多顆「焦油球」（tar balls），當局擔心可能帶有劇毒，緊急關閉8處海灘，展開大規模清理行動，並且警告民眾切勿接觸或靠近。根據最新檢測結果，這些汙染物質的成分，包括燃油、化妝品及清潔產品含有化學物質。

《衛報》、《路透社》等外媒報導，焦油球通常在石油接觸水與砂石碎屑時形成，而且往往是漏油事件導致。雪梨各地海灘共計清除2000顆左右，清理乾淨之後，已於18與19日陸續重新開放。

新南威爾斯州（NSW）海事單位負責人哈欽斯（Mark Hutchings）聲明，「這些球體是由脂肪酸（fatty acids）組成，與清潔及化妝產品裡發現的化學物質相符，此外還混合了一些燃油。」他表示，焦油球直到18日都持續出現，不過數量大幅減少，被沖上岸之後，對於健康沒有危害，但仍不應該觸摸或撿起。

▲▼數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！。（圖／翻攝自Facebook／Randwick City Council）

新南威爾斯州政府誓言究責，環境保護局（EPA）也表示，實驗室仍在進行檢測，希望釐清焦油球的來源，執行主任比曼（Stephen Beaman）說，「這依然是一個謎，可能還需要幾天時間，才能確定來源。」

由於未發現進一步證據，當局研判這是單一事件，同時呼籲遊客，如果看到更多焦油球，請告知救生員在哪裡，萬一不慎碰到，必須使用肥皂與水或嬰兒油洗手。

數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！

 
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