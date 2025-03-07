台灣周邊去年閃電逾1500萬次　嘉義市蟬聯「最雷」！北市也入榜

▲2024年台灣閃電年報和統計。（圖／天氣風險公司提供）

記者李姿慧／台北報導

本周台灣敲響了今年的春雷。驚蟄過後，對流變得活躍，接下來打雷、閃電天氣將越來越多，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發布「2024年台灣閃電年報」，午後雷雨發威，台灣及周邊海域閃電逾1,500萬次，創6年新高，南投、雲林、嘉義、台南閃電最多，其中嘉義市蟬聯「最雷」縣市，北市也入榜。

台灣是全球閃電多發地之一，粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，根據「台灣全方位閃電監測網」的統計，2024年台灣及周邊海域的閃電次數超過1,500萬次，創下近6年來新高，台灣本島上的閃電數量也突破243萬次。特別是在4月、5月的春雨鋒面和6月到9月的午後雷陣雨，雷電活動格外活躍，5月到9月閃電數量佔了整年閃電的將近80%。

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▲2024年各縣市閃電統計。（圖／天氣風險公司提供）

至於哪裡閃電最多？天氣風險公司表示，閃電主要集中在西部山區和平原交界，與午後熱對流的發展高度相關。其中，南投縣以38萬次閃電奪下「全台最多閃電」的縣市，台南市32萬次、嘉義縣25萬次緊追在後。而如果考量縣市的大小，以「閃電密度」來計算，嘉義市、雲林縣分別是前二名，住在嘉義市的朋友真的每天都在體驗「天打雷劈」的震撼場面，台北市也因為午後雷雨的活躍，連續兩年上榜。

若與過去6年平均比較，天氣風險公司說明，2024年閃電發生次數增加最多的地方是台北市，比起往年平均，增加一倍閃電數量，顯示去年台北市的午後雷雨非常旺盛。至於相對來看，閃電數量減少最多的地方是新竹市，2024年比起往年平均大幅度減少了將近65%的閃電數量，幾乎少掉三分之二，由於新竹市靠海，不容易受到午後對流的影響，閃電減少這麼多也顯示從海面上過來的對流系統，也就是春雨、梅雨鋒面在2024年明顯變少。

▲2024年台灣閃電相較往年平均。（圖／天氣風險公司提供）

至於為何閃電這麼多，天氣風險公司表示，這麼活躍的雷電天氣，很可能和台灣周邊海溫偏高有關。當海水溫度上升，底層大氣就變得更暖、更潮濕，加上天氣系統催化，讓對流雲系變得更強，閃電自然也跟著增加。

天氣風險公司也提醒，如果發生打雷時，在戶外要躲進有四面牆的建築物，避免站在空曠處、靠近高大物體，也別撐傘或拿金屬物品；在室內要避免使用有線電話，減少接觸水龍頭或電器設備，降低被雷擊的風險；住高樓可以考慮加裝避雷設備，把雷電導入地面，減少對建築和電器的影響。