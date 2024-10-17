數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！

▲焦油球被沖上岸，當局緊急關閉海灘。（圖／翻攝自Facebook／Randwick City Council，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨海邊15日起陸續出現數千顆「不明黑色球體」，當局緊急關閉7處海灘，並且警告民眾不要接觸或靠近。根據初步調查，這些物質是「焦油球」，通常是漏油事件導致，但目前尚不清楚來源。

《衛報》報導，雪梨一共7處海灘因為焦油球而被關閉，包括知名渡假與衝浪勝地「邦迪海灘」（Bondi Beach）。繼蘭域（Randwick）議會15日下令之後，鄰近的韋弗利（Waverley）議會也於17日採取類似措施。

蘭域議會16日引述初步檢測結果表示，這些黑色球體是焦油球（tar balls），屬於一種碳氫化合物，也就是石油產品的主要成分。焦油球通常在石油接觸水與砂石碎屑時形成，而且往往是漏油事件導致。

蘭域議會首長帕克（Dylan Parker）16日表示，市議會員工乘坐水上摩托車時，疑似在海上看見油汙，但新南威爾斯州（NSW）港務局卻指出，沒有船隻通報漏油。他17日又發布聲明，坦承尚不清楚焦油球的來源，但「我們將繼續與有關當局合作，確保公眾安全，並且清理海灘。」

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）首席科學家胡克（Sharon Hook）表示，任何石油洩漏都會對海洋生物造成傷害，這些焦油球「充滿致癌化合物，所以你不會希望人們觸碰它們。」不過，只要海灘清理乾淨，就能夠恢復安全，「因為化學物質和焦油黏在一起，而油水不相溶……所以，當海灘重新開放，一切都會沒事的。」