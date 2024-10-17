　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！

▲▼數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！。（圖／翻攝自Facebook／Randwick City Council）

▲焦油球被沖上岸，當局緊急關閉海灘。（圖／翻攝自Facebook／Randwick City Council，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨海邊15日起陸續出現數千顆「不明黑色球體」，當局緊急關閉7處海灘，並且警告民眾不要接觸或靠近。根據初步調查，這些物質是「焦油球」，通常是漏油事件導致，但目前尚不清楚來源。

《衛報》報導，雪梨一共7處海灘因為焦油球而被關閉，包括知名渡假與衝浪勝地「邦迪海灘」（Bondi Beach）。繼蘭域（Randwick）議會15日下令之後，鄰近的韋弗利（Waverley）議會也於17日採取類似措施。

蘭域議會16日引述初步檢測結果表示，這些黑色球體是焦油球（tar balls），屬於一種碳氫化合物，也就是石油產品的主要成分。焦油球通常在石油接觸水與砂石碎屑時形成，而且往往是漏油事件導致。

▲▼數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！。（圖／翻攝自Facebook／Randwick City Council）

蘭域議會首長帕克（Dylan Parker）16日表示，市議會員工乘坐水上摩托車時，疑似在海上看見油汙，但新南威爾斯州（NSW）港務局卻指出，沒有船隻通報漏油。他17日又發布聲明，坦承尚不清楚焦油球的來源，但「我們將繼續與有關當局合作，確保公眾安全，並且清理海灘。」

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）首席科學家胡克（Sharon Hook）表示，任何石油洩漏都會對海洋生物造成傷害，這些焦油球「充滿致癌化合物，所以你不會希望人們觸碰它們。」不過，只要海灘清理乾淨，就能夠恢復安全，「因為化學物質和焦油黏在一起，而油水不相溶……所以，當海灘重新開放，一切都會沒事的。」

ET快訊
年度「最大滿月」19:26登場　最佳賞月地點曝光
遠雄被嗆「追求獲利棄社會責任」　集團再發聲：情勒
連恩生前遭爆恐怖情人「逼墮胎、劈腿粉絲」
離奇瞬間曝！台中騎士路邊逆向竄出　迎面對撞公車慘死
少了844萬人！最新人口推估2070年全台不到1500萬人
月薪5萬是什麼等級？他一查「只贏60%的人」嘆：難怪大家不生
黑豹旗史上首次女棒對決男子球隊　撐到4局0比15落敗
今晚有「最大滿月」！　時間點曝
易建聯性交易疑雲「女主角」：不是我　10分鐘後帳號註銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！

吃完路邊攤連3天肚子痛！　印度23歲男肚子藏「3cm活蟑螂」

缺水危機警告！2025年底全球逾半數糧食生產面臨重大風險

靖國神社秋季例大祭　日相石破茂「供奉供品不參拜」

賀錦麗福斯專訪「被拷問」　挑戰移民、拜登心理問題

後宮爭寵「老公舉槍勸架」！4房太太反手奪槍　當場擊斃5房

南韓第一夫人金建希涉嫌炒股　檢方決定「不起訴」！離譜理由曝光

伙食津貼「拿來買日用品」　Meta 20多名員工慘被開除！

墨西哥「緝毒高官」竟是內線！績效全靠毒梟餵養　美法院重判38年

英老翁罕見擁「3根陰莖」！藏78年　伴侶愛愛從未發現

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

數千顆「神秘黑球」沖上雪梨海灘　當局緊急關閉：千萬別碰！

吃完路邊攤連3天肚子痛！　印度23歲男肚子藏「3cm活蟑螂」

缺水危機警告！2025年底全球逾半數糧食生產面臨重大風險

靖國神社秋季例大祭　日相石破茂「供奉供品不參拜」

賀錦麗福斯專訪「被拷問」　挑戰移民、拜登心理問題

後宮爭寵「老公舉槍勸架」！4房太太反手奪槍　當場擊斃5房

南韓第一夫人金建希涉嫌炒股　檢方決定「不起訴」！離譜理由曝光

伙食津貼「拿來買日用品」　Meta 20多名員工慘被開除！

墨西哥「緝毒高官」竟是內線！績效全靠毒梟餵養　美法院重判38年

英老翁罕見擁「3根陰莖」！藏78年　伴侶愛愛從未發現

黑豹旗／U18棒壘國手對決！女將鄭嘉禎獨力對平鎮完投：緊張發抖

160元吃到飽！台北第1家「六扇門」試營運　冰淇淋、泡麵無限供

快抬頭！年度「最大滿月」今晚19:26登場　土星也來湊熱鬧

前六連霸藍委涉貪70萬辯遭助理蒙蔽　法官吐槽：未必須事必躬親

王家梁「體適能顧問證照」到手！　爽喊：叫我王教練

航港局與海保署完成擱淺蘭嶼巴貝多籍貨輪抽油　化解油汙染危機

台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮　建構友善失智宜居環境

陽明海運將新闢2組歐洲-地中海快線　滿足歐洲地區成長需求

刺激雞蛋銷量！彰化縣營養午餐每周有蛋、超市設平價專區

2024台東超級鐵人三項+活水湖長泳11／19登場　連2天交管

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

國際熱門新聞

黎巴嫩市長「開會開一半」被以色列炸死

女兒沒穿NB鞋被霸凌！　爸愣：她穿NIKE倒勾

金正恩放棄統一　修憲「南韓是敵對國家」

即／梨泰院踩踏慘死　首爾警長一審判決出爐

即／沖繩宮古機場旁發現「2顆未爆彈」

蔡英文才去過　外交部新增捷克等3國旅遊警示

以色列轟炸黎巴嫩南部大城　市長在內6人喪命

前女籃球員持刀追殺　華裔警開槍後滿頭血遭調查

南極驚見「異世界傳送門」　真相曝光

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

美股上揚337點！　輝達回血逾3％台積電ADR小漲

正妹「日本鳥居」做引體向上遭出征　IG緊急道歉了

波蘭出口額首超俄國　成全球第19大出口國

為還高利貸假結婚！男靠娶越南妹3年賺31萬

更多熱門

相關新聞

陳亭妃爭取開元、大光國小跑道翻修重建　

陳亭妃爭取開元、大光國小跑道翻修重建　

為積極推動台南市各級學校運動環境改善，立委陳亭妃、市議員陳怡珍14日邀集教育部體育署及台南市體育局等單位會勘台南市北區開元國小、大光國小，全面關注校園體育場地的現況與改善計畫。

手機回收抽大獎　台東加碼兌換環保洗手乳

手機回收抽大獎　台東加碼兌換環保洗手乳

台南打造國際觀光多國語友善旅遊環境

台南打造國際觀光多國語友善旅遊環境

提升紙餐具回收率　新北推動回收「清、分、疊」3步驟

提升紙餐具回收率　新北推動回收「清、分、疊」3步驟

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂

關鍵字：

焦油球雪梨海灘環境

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面