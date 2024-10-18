提早10年落實淨零　農業部氣候行動博覽會台中登場

▲▼農業部氣候行動博覽會今天在台中登場，資源永續利用司長莊老達（左1）表示，要提早10年落實淨零目標。（圖／農業部提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣訂定2050年達到淨零轉型的目標，農業部門更是力拚提早10年、2040年達標，農業部資源永續利用司農業行動館今（18）日起在台中市自然科學博物館連辦3天的「2024氣候行動博覽會」，擬定4大行動方針，並向國人傳達「綠色消費」的觀念，多多購買低碳產品，減少氣候變遷對農業帶來的衝擊。

氣候變遷的速度越來越快，已對農業生產造成威脅，進而影響糧食與國家安全，因此，如何減緩全球暖化已成為國際趨勢及人類共同面對的課題。

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農業部農業行動館上午在科博館舉辦「2024氣候行動博覽會」，資源永續利用司長莊老達致詞表示，這次行動館展出3個主題區及1個互動遊戲區，希望透過生活化及互動性的設計，展現當前農業領域的關鍵技術、研究與創新。

莊老達說，農業部擬定「減量、增匯、循環、綠趨勢」4大淨零行動方針，並且向國人傳達「綠色消費」觀念，當越來越多消費者都希望購買較低碳的產品時，生產端就會順應消費者喜好，朝向低碳生產轉型，減少碳排放。

行動館另有一個驚奇亮點，分別為「影片競賽成果」及「碳足跡．疊一疊」互動區，運用觀感體驗和互動式道具，讓民眾在互動體驗過程中，同時認識農業淨零的相關知識。