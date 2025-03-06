買鹹酥雞「夾6塊米血、3根薯條」！老闆喊1句　他臉綠：現在才知道

▲每間店計價的方式不一樣。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

香噴噴的鹹酥雞讓人難以抗拒，就算滿滿的罪惡感，偶爾還是要買一大包犒賞自己，有網友表示，家裡附近的鹹酥雞是「夾多少炸多少」，日前到某間攤位消費，被老闆告知「夾1塊就表示1份」，於是默默把多夾的5塊米血糕跟2根薯條放回去。對此，有網友透露，「我以前也不知道 ，然後獲得3份甜不辣」。

有網友在Threads發文，在某間鹽酥雞店夾了6塊已切成小塊的米血糕，結果老闆用驚訝的表情看著他，當他再夾了3條薯條時，老闆才告知「一條是一份喔」，讓他尷尬地將多夾的5塊米血和2根薯條放回去，「我今天才知道，原來鹹酥雞店夾1塊等於1份的意思」。

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他表示，家裡附近的鹹酥雞店，都是夾多少炸多少，有時候只是想吃一點點而已，「我只是想每樣都來一點，這樣就都可以吃到，有鹹酥雞的老闆出來解答嗎？我頭好痛，下次不敢去鹹酥雞攤了」。

▲有網友表示，因為這樣老闆比較好算錢。（示意圖／資料照）



貼文曝光，網友表示，「所以你本來只想吃『3條薯條』嗎」、「因為他們有一個標準一份是多少，直接拿1他們會自己抓」、「老闆心裡默默竊喜，你買6份米血」、「我也是到外地讀書才發現，夾一塊代表夾一份」、「我家這的都是畫單的」、「我以為夾一個等於夾一份，是全台鹽酥雞共用的賣法欸」。還有網友觀察到，「通常要秤重的，都是夾一個當代表」。

此外，也有不少人買到爆量鹹酥雞，「以前我國中去滷味攤也不知道這個規定，夾了一包泡麵、6個鑫鑫腸、6個鳥蛋跟一包菜，結果鑫鑫腸跟鳥蛋快比麵還多，花了我快300元」、「之前我在屏東工作，那時候只想要肉，所以夾了十塊還是幾塊的鹽酥雞肉，店員還一直問可以齁，回來拿，兩手皆是肉」、「我以前也不知道欸，夾了3條甜不辣結果狂吃3份，飽到天靈蓋」、「我家附近有一攤是夾多少炸多少的賣法，上次結帳想說怎麼這麼便宜，才發現雞肉那些都只有一塊，笑死」。

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