花蓮港務分公司斥資千萬　打造優質信號台工作環境

▲提供信號台工作同仁的新辦公室預計今年10月底前完成。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣港務公司花蓮分公司為提供VTS信號台同仁優質辦公環境，斥資1千萬，重新打造本分公司行政大樓七、八樓，已於今年3月開工，目前進度已達95%，預計今年10月底前完成。

值班室位於八樓制高點，360度環景視野，設有吊掛螢幕輔助監控，於值班室後方規劃複合式空間提供同仁用餐、休息、討論等空間；備勤室位於七樓，分為男、女各一間寢室，床鋪採上下舖設計，獨立衣櫃，室外公共空間規劃為交誼廳，提供外單位觀摩、簡報播放、同仁紓壓等空間。

▲備勤室位於七樓，分為男、女各一間寢室，床鋪採上下舖設計，獨立衣櫃。

室內延續行政大樓四、五樓設計風格，採通透空間視覺規劃，公共區域使用玻璃隔間、格柵天花、LED照明、木紋地磚等，室外方面將既有設備遷移，水電網路等線路由管道間收納，保持大樓外觀整潔，施作地坪防水、鐵捲門工項，改善漏水現象，增設戶外逃生梯，建立第二逃生動線。

▲值班室位於八樓制高點，360度環景視野，設有吊掛螢幕輔助監控。

港務公司是重視員工生活品質的幸福企業，考量VTS信號台同仁需輪班之工作特性，原信號台備勤及值班空間為同一空間，辦公與休息環境為同一場域，且廁所及衛浴空間需至六樓使用，為此重新規劃信號台空間，將值班與備勤為分層獨立空間，增設廁所及衛浴空間，以提供同仁優質辦公環境及良好休息品質。