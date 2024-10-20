白種元去過！板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄　她：黑白大廚太猛

▲珍珠奶茶攤每天都有一堆民眾排隊。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

Netflix實境競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》找來「黑湯匙VS白湯匙」，擔任主評審的白種元、安成宰人氣大飆，然而，白種元過去曾來台灣的片段也被挖出，其中一間在新北市板橋府中商圈的老字號波霸珍珠奶茶小攤，每天都有滿滿的排隊人潮，讓人讚嘆「黑白大廚的影響力真的強大」。

有網友在Threads上傳一則短片，畫面中可見，隱藏在巷弄的「波霸珍珠奶茶」大排長龍，超過20人在排隊，前方剛買完的民眾手提著一大袋，目測至少有6杯飲品。原PO看到這場景，忍不住驚呼「平日早上的人潮！黑白大廚的威力有夠強」。

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▲白種元《街頭美食鬥士》造訪板橋府中站波霸珍珠奶茶。（圖／翻攝自tvN）

影片掀起網友討論，「古早味，好不好喝見仁見智，主打CP值」、「好扯，之前好不容易不用排了」、「我比較少為了朝聖而排隊很久，其實有更多沒有光環加持的餐廳也很好吃的，可以等熱潮退了再來」、「這間平常就已經很多人了，現在排上加排」、「我哥上一次回台就是看了白種元的那個節目，然後跟著節目介紹的（店家）跑」。

還有網友表示，這間店其實之前就紅過一次了，「幾年前出現在白種元節目就很紅了」、「這是白種元老師拍過在街頭美食鬥士出現過的店家」。

有「國民廚神」之稱、同時也是知名主持人的白種元，近期因為Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》，再度成為觀眾熱議的對象，其實，他在2019年時曾來台拍攝美食節目，當時就光顧過位於新北市板橋府中商圈巷弄內的「波霸珍珠奶茶」，如今隨著《黑白大廚》的熱播，白種元當時在台灣品嚐過的美食清單也被網友翻出。