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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逾30國關切中國「圍台軍演」　外交部致謝：台灣將持續捍衛區域和平

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國14日清晨宣布啟動「聯合利劍-2024B」演習，而這場長達13小時的圍台軍演，最終在當日傍晚結束。外交部今（19日）表示，包括我友邦和美國、日本、英國等30多國皆針對中國軍演表達關切，外交部也呼籲各國持續關切台海情勢及支持台灣，「我國將會持續與友邦和理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進區域的和平、穩定與繁榮」。

外交部提及，誠摯感謝我國友邦和美國、日本、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭、立陶宛、韓國等30多國行政部門或國會議員友人及歐盟連日來紛紛針對中國日前再次以軍演對我國恫嚇一事，公開表達關切，或強調維持台海和平穩定的重要性、敦促中國克制、歧見應透過對話解決，而非使用武力或脅迫等立場。

外交部強調，維持台海和平穩定，符合兩岸及國際社會的共同利益，然而，當前國際社會的高度共識也是維持台海及印太區域的和平穩定。

為此，外交部再次呼籲中國，正視中華民國存在的事實與尊重台灣人民選擇民主自由的生活方式，以及願意和中國在國際參與合作、維護區域安全及追求和平共榮的善意。

外交部表示，中國切勿再妄圖以軍事挑釁或其他方式威脅打壓台灣及破壞區域現狀，始能有助雙方關係的良性發展，並且符合國際社會的期望。

最後，外交部也籲請各國持續關切台海情勢及支持台灣，「我國將會持續與友邦和理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進區域的和平、穩定與繁榮」。

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