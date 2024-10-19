　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東北季風在路上了「下午起北東變天」　熱帶低壓最快明天生成

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風今下午到明天清晨增強，北部和東半部將轉為有雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風正在路上，今天(19日)下午起到明晨東北季風增強，北東轉濕涼，基隆北海岸、東北部、大台北有短延時大雨；下周一、二為東北季風減弱空檔，不過周二晚間到下周三下波東北季風再增強，北東又變天。菲律賓東方海面熱帶擾動明後兩天可能增強為熱帶低壓，不排除生成颱風，路徑朝呂宋島往南海前進。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周將有兩波東北季風影響台灣天氣，第一波落在今明兩天，下一波將於下周二晚間開始影響，未來一周北部和東半部天氣變化大，中南部位背風面則變化不大，天氣較穩定些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前鋒面位台灣北方一帶，台灣目前處於鋒前環境，今天上半天天氣穩定，不過張承傳指出，這道鋒面今天將逐漸通過台灣地區，後頭冷高壓下午開始南下，東北季風將於今天下半天明顯增強；今天下午到明天清晨是東北季風增強的時刻，迎風面北部、東半部逐漸轉局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、大台北地區今天下午到明天清晨有短延時大雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

明天白天水氣減少，張承傳表示，明降雨逐步減少，晚上降雨更為零星，另中南部今明兩天不受影響，只有山區午後有零星短暫陣雨。

後續降雨趨勢上，張承傳說明，下周一開始到下周二白天為東北季風減弱空檔，水氣偏少，降雨限縮桃園以北、東北部，有局部短陣雨，花東降雨更零星些；下周二晚上開始到下周三，東北季風再度增強，降雨增多，北部、東北部短暫陣雨更明顯，東北部有局部大雨，花東也有局部短暫降雨；下周四、五除東北季風影響外，再受熱帶系統外圍雲系影響，北部、東北部出現短暫陣雨機率高，東北部有局部大雨，花東也有局部性降雨。

未來溫度受兩波東北季風影響，張承傳指出，第一波東北季風今天下午起增強，今上半天溫度各地偏高，中午左右高溫可到30到34度，下午開始北部、東北部天氣轉涼，明天白天後北台灣高溫降到24度、25度，跟今天相比落差滿大的。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一到下周二東北季風減弱，張承傳表示，高溫北部、東北部將回到28到30度高溫，下周三東北季風再度增強加上降雨多，高溫下降，北部、東北部高溫降到25度上下，低溫方面因這二波東北季風沒特別強，維持23到25度。

下周可能有颱風，張承傳指出，未來要留意洋面有熱帶系統發展，菲律賓東方海面有大低壓帶，未來可能組織成熱帶性低氣壓或有發展颱風趨勢，可能明後兩天就會形成熱帶性低氣壓，未來不排除成颱，多數資料顯示，路徑將偏西通過呂宋島到南海一帶，後期通過呂宋島進入南海變數仍大。

ET快訊
15歲少年撞死3人進少觀所　今日三餐菜色曝
殺了哈瑪斯領袖還不夠！　以色列「終極目的」曝光
25歲妹當街變「喪屍」　全身顫抖嚇壞路人
下半天「2地變天」！　下周颱風可能路徑出爐
哈瑪斯領袖死後「手指被切下」驗DNA！　頭部中彈亡
台灣大賽今大巨蛋開打　賴清德發願：在總統府迎接「統一獅」到來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道大型車「10個月內54起死亡車禍」　逾65%分心疲勞駕駛

菜價飆改吃「1食材」　市場價曝！他驚呼太神：20年前的物價啊

台大世界排名退步20名　校長認「論文被引用數下降」：推獎勵措施

出國旅遊會選擇「日本 or 韓國？」　一票人秒選：全方位完勝

網友控火燒車同路線客運「3個月前曾冒煙味」　大都會：與事實不符

自爆常性幻想！他好奇女生「是否會想像帥哥裸體」　女網友吐實話

無照少年釀3死搜出電子煙　教團再籲加強管控、嚴格追查

老人才用LINE？年輕人搖頭曝「1大優勢」：不衝突

東北季風在路上了「下午起北東變天」　熱帶低壓最快明天生成

生理期上廁所！男友等10分鐘喊尷尬「你有體諒我嗎」　她超委屈

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

樹林重機撞「違規穿越行人」　20歲女友甩飛、男路人不治

國道大型車「10個月內54起死亡車禍」　逾65%分心疲勞駕駛

菜價飆改吃「1食材」　市場價曝！他驚呼太神：20年前的物價啊

台大世界排名退步20名　校長認「論文被引用數下降」：推獎勵措施

出國旅遊會選擇「日本 or 韓國？」　一票人秒選：全方位完勝

網友控火燒車同路線客運「3個月前曾冒煙味」　大都會：與事實不符

自爆常性幻想！他好奇女生「是否會想像帥哥裸體」　女網友吐實話

無照少年釀3死搜出電子煙　教團再籲加強管控、嚴格追查

老人才用LINE？年輕人搖頭曝「1大優勢」：不衝突

東北季風在路上了「下午起北東變天」　熱帶低壓最快明天生成

生理期上廁所！男友等10分鐘喊尷尬「你有體諒我嗎」　她超委屈

TPOC報告曝「祖國論」綠營聲量衝第一　白營高峰皆與柯文哲案情有關

國道大型車「10個月內54起死亡車禍」　逾65%分心疲勞駕駛

大蛇丸玩滑水道「像噴的」炸出大水花！　網：以為深水炸彈來了

菜價飆改吃「1食材」　市場價曝！他驚呼太神：20年前的物價啊

15歲少年無照撞死3人進少觀所！今日三餐菜色曝：午餐吃泰式打拋豬

交40萬給襯衫男險遭搶...台中婦狂逃　真相曝光：休假警逮車手

黃舒衛／半導體聖光「一個人的武林」　商用不動產陷窄基指數風暴

第一代老闆遠從河南來台！苗栗飄香超過35年牛肉麵老店在地人超愛

清理廚房「多1步驟」避免電器損壞！台電曝3點超重要：不能黑白用

2歲女兒喝奶突昏迷！高雄夫妻衝派出所　警車鳴笛2分鐘送到醫院

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

客運國道火燒車「3個月前」有跡象！　基隆人揭內幕

下半天起「2地變天」　下周颱風可能路徑出爐

獨／連2年調薪「頂大負擔暴增3億元」吃不消　籲教育部全額補助

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

ICU醫曝高鐵1類乘客變多　大票喊困擾

下周有熱帶系統發展　專家：可能有1到2個颱風生成

高麗菜1顆破百　栽種量增首亮紅燈

一堆礦泉水標示「麥飯石」！內行揭密功效

更多熱門

相關新聞

下半天起「2地變天」　下周颱風可能路徑出爐

下半天起「2地變天」　下周颱風可能路徑出爐

今天(19日)下半天起要變天了，受鋒面和東北季風影響，北部、東半部今下午到明天轉短暫陣雨天氣，山區有大雨機會，氣溫也將隨之下降，低溫下探22度；下一波東北季風下周二再接力，北東再度轉濕涼。下周將有颱風生成機會，路徑朝呂宋島或南海前進，對台灣直接威脅低，但要是否加劇北部和東半部降雨。

下周有熱帶系統發展　專家：可能有1到2個颱風生成

下周有熱帶系統發展　專家：可能有1到2個颱風生成

川普：中國若進入台灣　將收額外關稅

川普：中國若進入台灣　將收額外關稅

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

關鍵字：

東北季風台灣天氣氣象氣象署大雨颱風熱帶性低氣壓降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」出現余苑綺…三立曝原因

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面