東北季風在路上了「下午起北東變天」　熱帶低壓最快明天生成

▲東北季風今下午到明天清晨增強，北部和東半部將轉為有雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風正在路上，今天(19日)下午起到明晨東北季風增強，北東轉濕涼，基隆北海岸、東北部、大台北有短延時大雨；下周一、二為東北季風減弱空檔，不過周二晚間到下周三下波東北季風再增強，北東又變天。菲律賓東方海面熱帶擾動明後兩天可能增強為熱帶低壓，不排除生成颱風，路徑朝呂宋島往南海前進。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周將有兩波東北季風影響台灣天氣，第一波落在今明兩天，下一波將於下周二晚間開始影響，未來一周北部和東半部天氣變化大，中南部位背風面則變化不大，天氣較穩定些。

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目前鋒面位台灣北方一帶，台灣目前處於鋒前環境，今天上半天天氣穩定，不過張承傳指出，這道鋒面今天將逐漸通過台灣地區，後頭冷高壓下午開始南下，東北季風將於今天下半天明顯增強；今天下午到明天清晨是東北季風增強的時刻，迎風面北部、東半部逐漸轉局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、大台北地區今天下午到明天清晨有短延時大雨。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天白天水氣減少，張承傳表示，明降雨逐步減少，晚上降雨更為零星，另中南部今明兩天不受影響，只有山區午後有零星短暫陣雨。

後續降雨趨勢上，張承傳說明，下周一開始到下周二白天為東北季風減弱空檔，水氣偏少，降雨限縮桃園以北、東北部，有局部短陣雨，花東降雨更零星些；下周二晚上開始到下周三，東北季風再度增強，降雨增多，北部、東北部短暫陣雨更明顯，東北部有局部大雨，花東也有局部短暫降雨；下周四、五除東北季風影響外，再受熱帶系統外圍雲系影響，北部、東北部出現短暫陣雨機率高，東北部有局部大雨，花東也有局部性降雨。

未來溫度受兩波東北季風影響，張承傳指出，第一波東北季風今天下午起增強，今上半天溫度各地偏高，中午左右高溫可到30到34度，下午開始北部、東北部天氣轉涼，明天白天後北台灣高溫降到24度、25度，跟今天相比落差滿大的。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一到下周二東北季風減弱，張承傳表示，高溫北部、東北部將回到28到30度高溫，下周三東北季風再度增強加上降雨多，高溫下降，北部、東北部高溫降到25度上下，低溫方面因這二波東北季風沒特別強，維持23到25度。

下周可能有颱風，張承傳指出，未來要留意洋面有熱帶系統發展，菲律賓東方海面有大低壓帶，未來可能組織成熱帶性低氣壓或有發展颱風趨勢，可能明後兩天就會形成熱帶性低氣壓，未來不排除成颱，多數資料顯示，路徑將偏西通過呂宋島到南海一帶，後期通過呂宋島進入南海變數仍大。