　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪歐行結束　蔡英文：台歐是共同面對威權主義擴張的好夥伴

▲前總統蔡英文訪歐行出席Forum2000演說。（圖／蔡英文辦公室提供）

▲前總統蔡英文訪歐行出席「公元2000年論壇」（Forum 2000）發表演說。（圖／蔡英文辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統蔡英文的訪歐行程結束。蔡英文今（19日）下午在社群平台提到，台歐之間，共享民主、自由與人權價值，也是共同面對全球性挑戰的好夥伴，從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，她透露，看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，「我們就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化」。

蔡英文卸任後首次的出訪行程，第一站就選在近年來相當「挺台」的捷克，此外，也受邀出席「公元2000年論壇」（Forum 2000），並在論壇中發表演說，隨後，蔡英文則赴法國，拜訪參議院的友台小組議員。

接下來蔡英文17日也順利抵達此行的最後一站–比利時布魯塞爾，並成為我國第一位走進歐洲議會的卸任總統，同時，與包括副議長在內等80名歐洲議會議員、比利時與荷蘭國會議員，以及歐洲議會重要成員見面、互動。蔡英文在社群平台Instagram提到，台歐之間，共享民主、自由與人權價值，也是共同面對全球性挑戰的好夥伴。

「從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，台灣也證明了一個植根於自由和民主，以及尊重人類尊嚴的社會，即使面對威權主義的巨大挑戰和脅迫，也能夠蓬勃發展。」

蔡英文說明，儘管未來的挑戰越來越多，但是「我們看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，展現團結，我們就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化」。

最後，蔡英文再次感謝歐洲的好朋友，以及台灣人民的支持，讓台灣不僅在歐洲能抬起頭大步向前，也能在世界的舞台發光發熱，她強調，台灣會繼續努力走向世界，也會為世界貢獻我們的心力。

ET快訊
謝和弦二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻
快訊／新北嚴重車禍　20歲騎士噴飛命危
接棒蕭敬騰　謝和弦婚禮當眾大吼！
快訊／大雷雨開轟雙北　劇烈降雨灌1小時
快訊／林書豪破天荒「超炫金髮」　TPBL職籃首秀
快訊／秀姑巒溪20歲男溺斃　家屬目睹崩潰
林襄穿鏤空爆乳婚紗！　答謝粉絲：要很有誠意才行
全台唯一縣市沒火葬場要蓋了　上千人抗議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府全新常設展「民主方舟」登場　賴清德：每個國人都是領航者

綠黨團指翁曉玲1提案「憲政最大核彈」　「怕釋憲輸要癱瘓憲法法庭」

解總預算僵局朝野周一再協商　行政院：盼能在和諧氣氛下完成

遭在野列頭號罷免人選　吳思瑤：我無所懼

訪歐行結束　蔡英文：台歐是共同面對威權主義擴張的好夥伴

死者家屬無奈！15歲無照釀3死　北市警提「清查財產」法院沒同意

「非不得已」才會釋憲　政院人士：仍期待朝野和諧解決總預算僵局

昔說「帳簿只有李文宗看過」　她斷言：李是柯文哲設下的金流斷點

「慢動作宣讀」盼來遲到藍委擋總預算　綠委批議事不公：問題在韓國瑜

逾30國關切中國「圍台軍演」　外交部致謝：台灣將持續捍衛區域和平

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

阿KEN.納豆真的好好笑XD　熟悉的組合最對味～

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

總統府全新常設展「民主方舟」登場　賴清德：每個國人都是領航者

綠黨團指翁曉玲1提案「憲政最大核彈」　「怕釋憲輸要癱瘓憲法法庭」

解總預算僵局朝野周一再協商　行政院：盼能在和諧氣氛下完成

遭在野列頭號罷免人選　吳思瑤：我無所懼

訪歐行結束　蔡英文：台歐是共同面對威權主義擴張的好夥伴

死者家屬無奈！15歲無照釀3死　北市警提「清查財產」法院沒同意

「非不得已」才會釋憲　政院人士：仍期待朝野和諧解決總預算僵局

昔說「帳簿只有李文宗看過」　她斷言：李是柯文哲設下的金流斷點

「慢動作宣讀」盼來遲到藍委擋總預算　綠委批議事不公：問題在韓國瑜

逾30國關切中國「圍台軍演」　外交部致謝：台灣將持續捍衛區域和平

胡金龍睽違8年重返台灣大賽　林岳平：期待他的大賽本能爆發

高市府合作長庚接棒大同醫院！2025元旦換手　高醫大聲明全文曝

納坦雅胡私人官邸遭襲！　以色列證實：黎巴嫩無人機攻擊　

月薪40K！她怕「小公司會收掉」猶豫了　網見1細節：很大的加分項

機長載145毛孩逃離颶風「被小貓迷住」　在機上簽領養同意書

曾胖到像NONO...謝和弦風光二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻

健保署推在宅急症照護試辦　石崇良：96%個案不需轉到醫院

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

總統府全新常設展「民主方舟」登場　賴清德：每個國人都是領航者

快訊／新北五股嚴重車禍！貨車機車對撞　20歲騎士噴飛命危

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

政治熱門新聞

認USB事件「加油添醋」　黃暐瀚反省：我沒資格再談柯文哲的案子

15歲無照釀3死　警提「清查財產」法院沒同意！

台灣大賽今大巨蛋開打　賴清德發願：在總統府迎接「統一獅」到來

遭指浮報員工薪資　民眾黨坦承申報有誤「有浮報也有短報」

失事「幻象飛官」復飛　坦言彈射前一片空白

「慢動作宣讀」盼來遲到藍委擋總預算　綠委批議事不公：問題在韓國瑜

易建聯找跨性別開房？小商人：民眾黨有人類似

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

韓國瑜自嘲三黨不過半「院長頭髮掉得快」　有信心國會能「異中求同」

警特考擬刪「身高、刺青」限制原因曝光　考選部：紋身涉個人自由

火線人物／「航空立委」許智傑拚出線　盼接班同學陳其邁打造AI首都

堅持回歸！幻象獲救飛官謝沛勳成功復飛　一個月重返捍衛領空第一線

總預算五度卡關　時力指藍綠都站不住腳：應各退一步海闊天空

ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心　許淑華施政滿意度創新高85.2%

更多熱門

相關新聞

逾30國關切中國「圍台軍演」　外交部致謝：持續捍衛區域和平

逾30國關切中國「圍台軍演」　外交部致謝：持續捍衛區域和平

中國14日清晨啟動「聯合利劍-2024B」軍演，並於13小時後，當日傍晚即宣布結束。外交部今（19日）表示，包括我友邦和美國、日本、英國等30多國皆針對中國軍演表達關切，外交部也呼籲各國持續關切台海情勢及支持台灣，「我國將會持續與友邦和理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進區域的和平、穩定與繁榮」。

東北季風在路上了「下午起北東變天」　熱帶低壓最快明天生成

東北季風在路上了「下午起北東變天」　熱帶低壓最快明天生成

川普：中國若進入台灣　將收額外關稅

川普：中國若進入台灣　將收額外關稅

2024台灣設計展與皮克敏同遊台南巷弄！

2024台灣設計展與皮克敏同遊台南巷弄！

2024台灣創新技術博覽會永續發展館開展

2024台灣創新技術博覽會永續發展館開展

關鍵字：

蔡英文台灣歐洲法國比利時捷克威權主義歐洲議會

讀者迴響

熱門新聞

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

連恩父親現身「哀戚吻愛子照片」

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

Jessi挨轟說謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面