訪歐行結束　蔡英文：台歐是共同面對威權主義擴張的好夥伴

▲前總統蔡英文訪歐行出席「公元2000年論壇」（Forum 2000）發表演說。（圖／蔡英文辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統蔡英文的訪歐行程結束。蔡英文今（19日）下午在社群平台提到，台歐之間，共享民主、自由與人權價值，也是共同面對全球性挑戰的好夥伴，從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，她透露，看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，「我們就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化」。

蔡英文卸任後首次的出訪行程，第一站就選在近年來相當「挺台」的捷克，此外，也受邀出席「公元2000年論壇」（Forum 2000），並在論壇中發表演說，隨後，蔡英文則赴法國，拜訪參議院的友台小組議員。

接下來蔡英文17日也順利抵達此行的最後一站–比利時布魯塞爾，並成為我國第一位走進歐洲議會的卸任總統，同時，與包括副議長在內等80名歐洲議會議員、比利時與荷蘭國會議員，以及歐洲議會重要成員見面、互動。蔡英文在社群平台Instagram提到，台歐之間，共享民主、自由與人權價值，也是共同面對全球性挑戰的好夥伴。

「從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，台灣也證明了一個植根於自由和民主，以及尊重人類尊嚴的社會，即使面對威權主義的巨大挑戰和脅迫，也能夠蓬勃發展。」

蔡英文說明，儘管未來的挑戰越來越多，但是「我們看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，展現團結，我們就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化」。

最後，蔡英文再次感謝歐洲的好朋友，以及台灣人民的支持，讓台灣不僅在歐洲能抬起頭大步向前，也能在世界的舞台發光發熱，她強調，台灣會繼續努力走向世界，也會為世界貢獻我們的心力。