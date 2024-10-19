台南400「繪我家園」美好時刻　良友盃兒童繪畫賽世代傳承

▲第19屆良友盃兒童繪畫比賽，19日以「台南400、繪我家園」為主題，讓參與的兒童以最純真的想像力，繪出每個人喜愛的台南美食以及景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南400」要讓台南市的兒童畫出心目中台南家園的模樣，第19屆良友盃兒童繪畫比賽，19日以「台南400、繪我家園」為主題，讓參與的兒童以最純真的想像力，繪出每個人喜愛的台南美食以及景點，這也是今年「台南400」系列中，全數由兒童擔綱主角的活動。

已經邁入第19屆的良友盃兒童繪畫比賽，歷年來深受大人小孩喜愛，今年適逢台南400盛會，比賽也融入「台南400、繪我家園」為主題，在小朋友的筆下，描繪出歷史悠久的台南古城，美麗的景點，或者是朝夕相處的家人，藉由兒童的記憶，紀錄台南日常生活的點點滴滴和美好時刻。

市議員曾之婕指出，良友盃在文化中心舉行走過19個年頭相當不容易，今年配合台南400活動擴大舉行，她認為台南是一個值得細細品嘗，很有文化特色的傳統城市，每一年活動內容愈來愈豐富，其中有許多民眾曾經在兒童階段參加過，如今成家立業再帶著孩子來參加，世代傳承相當令人感動，也感謝市長黃偉哲親自到場對活動的肯定。

還有一位民眾提到，他的兒子從小學階段每一年都會參加，從活動中找到繪畫的興趣，一直堅持到今年如願以償，在大學入學學科能力測驗，以第一志願考上美術學系，他很感謝良友盃兒童繪畫比賽造福台南的學童，並引導與栽培不少府城的美術人才。

活動主辦單位台南市府城良友文教協會、曾順良之友會、及市議員曾之婕服務處，參加對象由幼兒園到小學的兒童，分成幼兒園、低年級、中年級、高年級四組進行評審，現場完成畫作繳交就可獲得紀念品，今年有近四百名兒童參加，活動中也結合在地復興國小弦樂團、崇學國小絲竹樂及熱舞社表演和公益市集，讓親子共享周末歡樂的氣氛。