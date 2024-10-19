台南400未來生活館登場！　黃偉哲邀請民眾體驗科技走入日常生活

▲「台南400未來生活-未南時空Future Time Gate」主題展，19日在樹谷生活科學館舉辦開箱記者會，台南市長黃偉哲到場與來賓搶先體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南400未來生活-未南時空Future Time Gate」主題展，19日在樹谷生活科學館舉辦開箱記者會，內容為迎接台南四百年來的歷史與經濟發展，並展望未來科技的無限可能。

台南市長黃偉哲到場與來賓搶先體驗，他表示結合AI、AR、多媒體影音等多項數位科技以及沉浸式體驗為民眾帶來一場集科技與文化於一身的奇妙旅程，希望民眾都能到台南親身體驗。

台南市長黃偉哲表示，台南自1624年加入世界貿易網以來，歷經四百年，始終保持著獨特特色並創造出豐富的產業經濟，見證了台南從傳統貿易中心，轉型成為今日科技產業的領航者。2024年度才來到第三季，台南科學園區產值據統計已達1.3兆台幣，已是2022整年度的產值，今年的產值可期待將再破紀錄。

黃偉哲強調，透過這次『未南時空』的展覽，不僅回顧台南的經濟發展與科技蛻變並探索最新的產業技術，也將展示先進科技如何影響日常生活，讓台灣在國際舞台上繼續發光發熱。

經濟發展局長林榮川表示，展覽有六大主題，交通未來式、服飾研究所、科技生活趣、智慧舒適居、記憶次元廊、商品展示區，包含首次從杜拜回台的半尺寸飛行車、科技布料改革、觀光工廠創新、智慧住宅等展示都代表著台南經濟發展的重要節點，並呈現台南於未來科技研發的成果與願景。透過數位互動展示，觀眾將突破展場空間限制，邀請大家一起了解台南的文化底蘊與未來科技相輔相成並想像智慧城市的未來樣貌。

同時感謝在地企業熱情參與，為參觀民眾打造完美觀展體驗，此次展覽的協辦單位—方略電子、中華電信、宏遠興業股份有限公司、和明紡織股份有限公司、矽響先創科技股份有限公司、南良國際股份有限公司、虹泰水凝膠世界、華美光學eye玩視界、萬國通路創業觀光工廠、瑞艦航太科技股份有限公司、聲寶股份有限公司、樹谷生活科學館，這些來自台南在地的企業不僅展現了強大的創新實力，也體現了對在地文化與科技發展的深度投入。

「台南400未來生活-未南時空Future Time Gate」主題展將於10月26日正式開幕，開幕當天結合觀光工廠嘉年華以及地方創生成果展在樹谷生活科學館盛大開展，邀請全國民眾一起來看展覽、逛市集、玩體驗、趣集章、享表演，現場有MOMO親子台哥哥姐姐以及準備500份扭蛋抽好禮，共同見證台南科技崛起與經濟發展的驕傲。