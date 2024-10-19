　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

17世紀荷蘭繪畫之美　「尼德蘭畫師藝術重構」特展開幕

▲台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年恰逢台南四百，為紀念台灣與荷蘭文化交流4百年之重要歷史意義，台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出來自荷蘭著名倫斯霍夫藝術學院（Academie Renshof）3位當代藝術家的作品。

▲台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局介紹，倫斯霍夫藝術學院為格爾德．倫斯霍夫（Gerd Renshof）於2009年創辦，專注於延續及復興荷蘭17世紀傳統繪畫技法，傳承古老技藝。倫斯霍夫畢業於斯海爾托亨博斯藝術學院，擅長靜物畫與建築畫，創作融合寫實與抽象風格，特別在描繪樓梯、雪景與磚瓦等建築主題時，通過精妙的光影變化，讓畫作呈現出深邃的質感與情感；學院講師沃特曼（Cas Waterman）則專注於荷蘭17世紀繪畫技術，尤其擅長人物肖像與女性裸體寫實作品，畫作精細入微，巧妙運用光影來捕捉人物的情感與動態，使人物形象充滿生命力。透過寫實的技巧，沃特曼將人體的自然美展現得淋漓盡致，延續荷蘭寫實畫派的傳統。

▲台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

策展人王儷靜說，自己成長於充滿藝術氛圍的家庭，外公王水金是台灣本土畫家，深受李石樵、楊三郎等台灣藝術大師影響，油畫作品深深影響王儷靜的童年。外公所奉行的「真、善、美」人生信條，也深植於王儷靜的內心，激發她在2019年開始探索屬於自己的藝術表達詮釋。由於對17世紀荷蘭的靜物畫與風景畫情有獨鍾，進入倫斯霍夫藝術學院學習荷蘭寫實畫派，嘗試結合台灣本土藝術靈感與荷蘭傳統繪畫技法。

▲台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵表示，本次「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展是一場極豐富的光影視覺盛宴。不僅能細品荷蘭繪畫經典在當代藝術的影響力，體會仿古技法與現代詮釋的巧妙融合，更帶領觀眾穿越時空，盡情欣賞跨越世紀與地域的藝術發展。策展人王儷靜女士不但是一位優秀的藝術家，更擔任荷蘭學者Pieter Winsemius所著小說《熱蘭遮之淚：17世紀荷蘭牧師溫世繆在福爾摩沙的生命故事》的中文版譯者。能夠在台南400這特殊的一年促成此次畫展，不但是她向自身深愛的台灣、荷蘭藝術前輩致敬，對於推動台荷文化交流也意義非凡。

▲台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，自2024年10月19日於葉石濤文學紀念館開幕，展出倫斯霍夫藝術學院校長倫斯霍夫、學院講師沃特曼及策展人王儷靜的繪畫作品，致敬荷蘭十七世紀繪畫風采，展期自即日起至2025年1月15日止。更多特展資訊歡迎追蹤關注「葉石濤文學紀念館」FB粉絲專頁。

▲台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
謝和弦二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻
快訊／新北嚴重車禍　20歲騎士噴飛命危
接棒蕭敬騰　謝和弦婚禮當眾大吼！
快訊／大雷雨開轟雙北　劇烈降雨灌1小時
快訊／林書豪破天荒「超炫金髮」　TPBL職籃首秀
快訊／秀姑巒溪20歲男溺斃　家屬目睹崩潰
林襄穿鏤空爆乳婚紗！　答謝粉絲：要很有誠意才行
全台唯一縣市沒火葬場要蓋了　上千人抗議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

「花得開心購物節」開跑　消費300有機會抽iMac

「巧心坊」幸福教室揭牌　明道中學與Feeling18產學合作

雲林330選手出戰全民運動會　副縣長謝淑亞授旗！

17世紀荷蘭繪畫之美　「尼德蘭畫師藝術重構」特展開幕

移民署攜手雲林青年培力工作站　分享地方創生經驗

太陽能幫做爆米花！　花蓮推動節能減碳結合日常生活

新北泰山獅王文化節登場！傳統與競技魅力征服全場　千人到場參與

2024雲林國際農機+中臺灣農業行銷　虎尾高鐵特定區共展3天

攜手推動藝術合作！鶯歌與日本愛媛縣砥部町簽交流備忘錄

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

阿KEN.納豆真的好好笑XD　熟悉的組合最對味～

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

「花得開心購物節」開跑　消費300有機會抽iMac

「巧心坊」幸福教室揭牌　明道中學與Feeling18產學合作

雲林330選手出戰全民運動會　副縣長謝淑亞授旗！

17世紀荷蘭繪畫之美　「尼德蘭畫師藝術重構」特展開幕

移民署攜手雲林青年培力工作站　分享地方創生經驗

太陽能幫做爆米花！　花蓮推動節能減碳結合日常生活

新北泰山獅王文化節登場！傳統與競技魅力征服全場　千人到場參與

2024雲林國際農機+中臺灣農業行銷　虎尾高鐵特定區共展3天

攜手推動藝術合作！鶯歌與日本愛媛縣砥部町簽交流備忘錄

胡金龍睽違8年重返台灣大賽　林岳平：期待他的大賽本能爆發

高市府合作長庚接棒大同醫院！2025元旦換手　高醫大聲明全文曝

納坦雅胡私人官邸遭襲！　以色列證實：黎巴嫩無人機攻擊　

月薪40K！她怕「小公司會收掉」猶豫了　網見1細節：很大的加分項

機長載145毛孩逃離颶風「被小貓迷住」　在機上簽領養同意書

曾胖到像NONO...謝和弦風光二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻

健保署推在宅急症照護試辦　石崇良：96%個案不需轉到醫院

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

總統府全新常設展「民主方舟」登場　賴清德：每個國人都是領航者

快訊／新北五股嚴重車禍！貨車機車對撞　20歲騎士噴飛命危

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

地方熱門新聞

女子吸食「喪屍菸彈」不斷顫抖南警盤查逮人

彗星全台熱追　桃園濱海用手機就能拍到

台南市府力推國際觀光婦女團體世華組織年會返鄉遊台南

2024桃園閩南語講故事比賽　頒獎

桃園失聯外籍移工增加　凌濤要求市府重視

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

外送平台員工時薪下降　桃園民代要求重視

桃園缺工嚴重　民代建議鼓勵長者重返職場

拍板！大同醫院經營權易主確定

南消永華分隊楊淑雅榮獲金心獎消友會祝賀

南消四大校園強化消防安全意識

台南400未來生活館登場！體驗科技走入日常生活

台南400農漁地景藝術節戶外裝置盛大登場

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

更多熱門

相關新聞

台南400農漁地景藝術節戶外裝置盛大登場

台南400農漁地景藝術節戶外裝置盛大登場

台南市文化局主辦「台南400農漁地景藝術節—生生萬物：戶外裝置藝術展」，19日在總爺藝文中心正式揭開序幕，集結六座大型戶外裝置藝術創作，結合在地的農漁文化與現代藝術創作震撼吸睛，

陳子強藝術個展「溯原」16日開展

陳子強藝術個展「溯原」16日開展

李宰旭來台帥照曝光

李宰旭來台帥照曝光

中研院南部院區開幕賴清德總統盼打造世界級研究重鎮

中研院南部院區開幕賴清德總統盼打造世界級研究重鎮

德國1比0擊敗荷蘭闖歐國聯8強

德國1比0擊敗荷蘭闖歐國聯8強

關鍵字：

荷蘭繪畫尼德蘭畫師藝術特展開幕

讀者迴響

熱門新聞

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

連恩父親現身「哀戚吻愛子照片」

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

Jessi挨轟說謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面