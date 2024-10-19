17世紀荷蘭繪畫之美　「尼德蘭畫師藝術重構」特展開幕

▲台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年恰逢台南四百，為紀念台灣與荷蘭文化交流4百年之重要歷史意義，台南市文化局邀請旅荷藝術家王儷靜策畫「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，19日起於葉石濤文學紀念館展出來自荷蘭著名倫斯霍夫藝術學院（Academie Renshof）3位當代藝術家的作品。

文化局介紹，倫斯霍夫藝術學院為格爾德．倫斯霍夫（Gerd Renshof）於2009年創辦，專注於延續及復興荷蘭17世紀傳統繪畫技法，傳承古老技藝。倫斯霍夫畢業於斯海爾托亨博斯藝術學院，擅長靜物畫與建築畫，創作融合寫實與抽象風格，特別在描繪樓梯、雪景與磚瓦等建築主題時，通過精妙的光影變化，讓畫作呈現出深邃的質感與情感；學院講師沃特曼（Cas Waterman）則專注於荷蘭17世紀繪畫技術，尤其擅長人物肖像與女性裸體寫實作品，畫作精細入微，巧妙運用光影來捕捉人物的情感與動態，使人物形象充滿生命力。透過寫實的技巧，沃特曼將人體的自然美展現得淋漓盡致，延續荷蘭寫實畫派的傳統。

策展人王儷靜說，自己成長於充滿藝術氛圍的家庭，外公王水金是台灣本土畫家，深受李石樵、楊三郎等台灣藝術大師影響，油畫作品深深影響王儷靜的童年。外公所奉行的「真、善、美」人生信條，也深植於王儷靜的內心，激發她在2019年開始探索屬於自己的藝術表達詮釋。由於對17世紀荷蘭的靜物畫與風景畫情有獨鍾，進入倫斯霍夫藝術學院學習荷蘭寫實畫派，嘗試結合台灣本土藝術靈感與荷蘭傳統繪畫技法。

文化局長謝仕淵表示，本次「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展是一場極豐富的光影視覺盛宴。不僅能細品荷蘭繪畫經典在當代藝術的影響力，體會仿古技法與現代詮釋的巧妙融合，更帶領觀眾穿越時空，盡情欣賞跨越世紀與地域的藝術發展。策展人王儷靜女士不但是一位優秀的藝術家，更擔任荷蘭學者Pieter Winsemius所著小說《熱蘭遮之淚：17世紀荷蘭牧師溫世繆在福爾摩沙的生命故事》的中文版譯者。能夠在台南400這特殊的一年促成此次畫展，不但是她向自身深愛的台灣、荷蘭藝術前輩致敬，對於推動台荷文化交流也意義非凡。

「尼德蘭畫師藝術重構─Dutch Masters Reimagined」特展，自2024年10月19日於葉石濤文學紀念館開幕，展出倫斯霍夫藝術學院校長倫斯霍夫、學院講師沃特曼及策展人王儷靜的繪畫作品，致敬荷蘭十七世紀繪畫風采，展期自即日起至2025年1月15日止。更多特展資訊歡迎追蹤關注「葉石濤文學紀念館」FB粉絲專頁。