台南400農漁地景藝術節　戶外裝置藝術展盛大登場

▲台南市文化局主辦「台南400農漁地景藝術節—生生萬物：戶外裝置藝術展」，19日在總爺藝文中心正式揭開序幕，集結六座大型戶外裝置藝術創作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局主辦「台南400農漁地景藝術節—生生萬物：戶外裝置藝術展」，19日在總爺藝文中心正式揭開序幕，集結六座大型戶外裝置藝術創作，結合在地的農漁文化與現代藝術創作震撼吸睛，

台南市長黃偉哲出席開幕典禮，並邀請市民朋友們，趁秋風正爽，賞農漁美景來台南著時當令，一起來感受台南四百年來的農業生命力。 立法委員郭國文，市議員吳通龍，以及許多在地貴賓、藝文人士均出席。

市長黃偉哲表示，今年是台南400，現在的台南以科技產業著名，但在過去是台灣的農漁重鎮，感謝藝術家們在曾經的糖廠、濱海的漁港、蔬果交易中心，以藝術的方式讓市民大眾了解過去先人走過的歷史，也歡迎各位好朋友來台南參訪農漁地景藝術創作，感受台南400的農漁產業魅力。

文化局表示，「台南400農漁地景藝術節—生生萬物：戶外裝置藝術展」，以「生生萬物」為題，六個展區分別座落在新化果菜市場、隆田chacha 文化資產教育園區、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、七股觀海樓、青山漁港與藝術作品互相呼應生趣，包含過去最具代表性的糖廠、曾佇立風車的鹽田、渡海而栽的果物、海流匯集的大漁之地、蔬果豐富的產銷中心、四鐵交集的運輸樞紐，每件裝置藝術作品都講述著一段農漁與大地的故事，從早期的灌溉系統、果物引入到現代的永續漁業，這些作品彷彿打開了通往時間長河的大門，讓人身臨其境地感受台南土地的生命力。

策展人方敍潔指出，本次展覽所稱的生生萬物，從六座大型農漁裝置藝術作品，探看萬物之間的豐足流動，包含生命培育的潛流、農產運銷的物流、蔗糖聯覺的交流、鹽分地帶的伏流、永續漁業的海流、物種共生的匯流，各種流域，自然大地與人類世界之間，彼此滋潤著、供養著。不只是人類建設農漁生產系統，也是萬物受土地生養的永續循環，讓自然萬物生生不息，又與我們的日常息息相關，與時俱進又著時當令，藝術家在創作時將農漁體系與大地生命力巧妙結合，展現了農漁產業如何與生態共生共存，透過這些作品感受到歷史與當代的連結，讓觀眾在欣賞藝術的同時，也能反思環境永續的議題。

「台南400農漁地景藝術節—生生萬物：戶外裝置藝術展」自10月19日起於六大展區展出至2025年4月30日止，歡迎市民朋友們，親身感受這場穿越時空的藝術與自然對話，一起來台南正著時!更多活動詳情可至「台南400」台南市政府文化局官方網站查詢。